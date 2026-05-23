23.05.2026 17:39 Finaltag der Amateure live: Erst Tor-Klau, dann Platzsturm und Randale in Stuttgart

Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? TAG24 begleitet den Finaltag der Amateure 2026 live.

Von Lukas Schulze

Deutschland - Wer kürt sich zum besten Amateurteam in seiner Region und spielt kommende Saison DFB-Pokal? Im alljährlichen Finaltag der Amateure werden heute 21 Pokalsieger ermittelt. TAG24 begleitet den Fußball-Marathon live.

Laufende Spiele (seit 15.30 Uhr): Mittelrhein: Fortuna Köln (L4) - Viktoria Köln (L3) 0:0 i.V. Laufende Spiele (seit 16.30 Uhr): Hessen: SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) 1:1

SV Wehen Wiesbaden (L3) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (L4) Bayern: Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) 0:1

Würzburger Kickers (L4) - TSV 1860 München (L3) Saarland: 1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) 0:1

1. FC Saarbrücken (L3) - FC 08 Homburg (L4) Westfalen: SC Verl (L3) - Sportfreunde Lotte (L4) 2:0 Beendete Spiele: Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) 1:5

SC Vorwärts Wacker 04 (L5) - HEBC Hamburg (L5) Bremen: SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) 2:1

SV Hemelingen (L5) - Leher TS (L5) Thüringen: Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) 1:0

Carl Zeiss Jena (L4) - ZFC Meuselwitz (L4) Brandenburg: Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) 1:2

Energie Cottbus (L3) - VfB Krieschow (L5) Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) 1:4

SV Todesfelde (L5) - 1. FC Phönix Lübeck (L4) Baden: VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) 0:3

VfR Mannheim (L5) - Waldhof Mannheim (L3) Berlin: VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) 2:1 n.V.

VSG Altglienicke (L4) - BFC Dynamo (L4) Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) 0:3

SV Pastow (L6) - Hansa Rostock (L3) Südbaden: Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) 1:0

Bahlinger SC (L4) - FC 08 Villingen (L5) Südwest: TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) 2:1

TSV Schott Mainz (L4) - FK Pirmasens (L5) Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) 0:4

Germania Halberstadt (L5) - Hallescher FC (L4) Rheinland: TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) 0:1

TuS Koblenz (L5) - SV Eintracht Trier (L4) Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) 7:6 i.E.

Lüneburger SK Hansa (L5) - TuS Bersenbrück (L5) Niederrhein: MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) 4:1

MSV Duisburg (L3) - SC St. Tönis (L5) Sachsen: FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) 0:2

FSV Zwickau (L4) - Erzgebirge Aue (L3) Württemberg: Stuttgarter Kickers (L4) - SG Sonnenhof Großaspach (L4) 1:4

23. Mai, 17.39 Uhr: Verl baut Führung aus - Fulda gleicht aus

Lotte verliert zweimal den Ball im Spielaufbau und Verl nutzt das in Person von Taz zum 3:0 (49.). In Hessen schafft Fulda gegen Drittligist Wiesbaden den Ausgleich. Pomnitz macht nach Wiederanpfiff das 1:1 (48.).

23. Mai, 17.36 Uhr: Schluss in Stuttgart - Großaspach macht noch das Vierte

Nach etwa acht Minuten Unterbrechung geht es weiter. Aspachs Tasdelen macht noch das 1:4. Die Pille für die Kickers wird samt Begleiterscheinungen noch bitterer. Danach ist Schluss.

23. Mai, 17.30 Uhr: Platzsturm und fliegende Gegenstände in Stuttgart

In Stuttgart ist noch nicht Schluss. Das Spiel wurde nach einem Platzsturm einiger wütenden Heimfans unterbrochen, auch Gegenstände flogen auf den Platz. Ein unrühmliches Ende für den unterlegenen Gastgeber.

23. Mai, 17.28 Uhr: Aufschlag in Köln, Schluss in Zwickau und Duisburg

Auch in über sieben Minuten Nachspielzeit fällt kein Tor in Köln. Deswegen gibt es zweimal 15 Minuten Aufschlag. Parallel wird in Zwickau und Duisburg abgepfiffen, die Favoriten von Erzgebirge Aue und des MSV Duisburg setzen sich durch und küren sich zum Pokalsieger.

23. Mai, 17.23 Uhr: Aues Bär sticht und entscheidet Pokal-Derby in Westsachsen

Torjäger Bär ist zur Stelle und köpft zur Entscheidung ein (90.+2). Das 2:0 dürfte sich Aue nicht mehr nehmen lassen.

23. Mai, 17.21 Uhr: Latte in Zwickau, wohl Verlängerung in Köln

In Zwickau zittert nach Martens-Freistoß die Latte, der FSV rennt an, hat aber kein Fortune. Es steht weiter 0:1. Keine Tore hat das Kölner Stadt-Duell zu bieten, es riecht in die Verlängerung, weil Ex-Bundesliga-Stürmer Al Ghaddioui aus bester Position vergibt (90.+2).

23. Mai, 17.15 Uhr: Verl stellt auf 2:0 - St. Tönis gelingt Ehrentreffer

Der Drittligist wird seiner Favoritenrolle gerecht und stellt auf 2:0 (43.) Der Torschütze heißt in seinem letzten Spiel für die Westfalen Berkan Taz. Den Topscorer zieht es zu Zweitligist Bochum. Derweil markiert St. Tönis den Ehrentreffer zum 1:4 in Duisburg.

23. Mai, 17.08 Uhr: Wiesbaden und 1860 gehen in Führung

Plötzlich purzeln überall die Tore: In Hessen geht Wiesbaden durch Abwehrmann Janitzek in Führung (37.), für 1860 München trifft Haugen (38.) in Stürmer-Manier.

23. Mai, 17.07 Uhr: Kickers melden sich zurück - und kassiert kurz darauf den nächsten Wirkungstreffer

Nach dem Platzverweis rennen die Kickers mit Wut im Bauch an. Borac schädelt eine Ecke per Kopf ein (75.). Unmittelbar nach dem Anstoß vergibt der kurz zuvor eingewechselte Stojak die Chancen zum 2:2. Auf der Gegenseite trifft eine Minute darauf Aspach durch Tasdelen zum 3:1. Alter Abstand wieder hergestellt.

23. Mai, 17.04 Uhr: Krudes Spiel in Bayern

In Bayern läuft ähnlich wie in Niederrhein und Brandenburg ein krudes Duell: Weil sich die Würzburger Kickers über den Startplatz der Regionalliga Bayern qualifiziert haben, ist dadurch 1860 München unabhängig vom Ausgang des Finals auch sicher im DFB-Pokal dabei. Sportlich steht es nach gut einer halben Stunde torlos.