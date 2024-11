Kracher-Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale! Titelverteidiger Leverkusen muss zum FC Bayern

Dortmund - Eine beeindruckende zweite Runde ist am Mittwoch zu Ende gegangen, nun steht die Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal auf dem Programm.

Heute Abend werden ab 19.15 Uhr im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund die Kugeln aus dem Topf geholt. Einzig verbliebener "Underdog" ist Arminia Bielefeld . Der Klub aus der 3. Liga kegelte Union Berlin im eigenen Stadion raus.

Die Kugeln liegen zur Ziehung bereit, in wenigen Augenblicken dürfte es losgehen!

In etwas weniger als einer halben Stunde beginnt die Ziehung des Achtelfinales im DFB-Pokal, dann wird Saxophonist André Schnura (31) im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund, unter der Moderation von Stephanie Müller-Spirra (41), die Kugeln aus dem Lostopf ziehen.

In der ersten beiden Pokalrunden hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf den Video-Assistent verzichtet, Ärger und Unzufriedenheit waren nach einer Reihe von Fehlentscheidungen die Folge.

Doch nun meldet sich der "Kölner Keller" zum Dienst, wird der VAR vom Achtelfinale an eingesetzt - hatte dieser doch zuletzt für hitzige Debatten gesorgt. Doch all die entstandene Polemik wurde anhand mehrerer umstrittener Schiedsrichter-Entscheidungen in der zweiten Runde des Pokals offenbar ad absurdum geführt.