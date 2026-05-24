Uli Hoeneß tobt nach Fanprotesten beim DFB-Pokalfinale: "Unverschämtheit"

Berlin - Uli Hoeneß (74) hat den kollektiven Protest der Fans von Bayern München und des VfB Stuttgart beim DFB-Pokalfinale scharf verurteilt und Konsequenzen gefordert.

Die Fanproteste waren Bayern-Patron Uli Hoeneß (74) ein Dorn im Auge. © Peter Kneffel/dpa

"Die Vereine, der DFB und die Politik müssen hart durchgreifen, dass solche Unverschämtheiten nicht mehr passieren", schimpfte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Sky-Mikrofon.

Die Anhänger hatten während der Partie ihren Unmut über den Deutschen Fußball-Bund zum Ausdruck gebracht. Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der Dachverband in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit des Endspiels im Berliner Olympiastadion verunglimpft.

"Das ist typisch in unserer Gesellschaft, dass es immer nur in eine Richtung geht. Dabei hat sich der DFB gar nichts zuschulden kommen lassen", kritisierte Hoeneß.

Zum Abschluss der offensichtlich konzertierten Aktion zündeten beide Fanlager massive Pyrotechnik und sorgten dadurch unmittelbar nach dem 1:0-Führungstreffer der Bayern durch Harry Kane für eine Spielunterbrechung.

Angesichts der Rauchentwicklung konnte Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie erst nach einigen Minuten wieder anpfeifen. Per Stadiondurchsage wurden Fans mit Augenreizungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgefordert, sich an Sanitäter oder medizinisches Personal zu wenden.