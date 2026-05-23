24/7 Fußball satt! Heute startet ein neuer TV-Sender

Frankfurt am Main - Na, sehnt Ihr Euch nach einem weiteren Sport-Streamingdienst? Vielen Fans dürfte bei dieser Frage nur noch ein gehässiges Lachen im Hals stecken bleiben. Der Deutsche Fußball-Bund trotzt dem Anbieter-Wirrwarr der vergangenen Jahre und probiert es jetzt dennoch mit einem eigenen TV-Kanal. Kostenlos ist der Spaß natürlich nicht.

Der DFB will den Fans ihren König Fußball mit einem eigenen TV-Sender näherbringen. © Andreas Gora/dpa

Am Freitag ist "DFB.TV", der lineare Pay-TV-Sender des DFB, an den Start gegangen.

Um 15.30 Uhr erblickte das Spartenangebot mit einer Talkrunde um Präsident Bernd Neuendorf (64) und Generalsekretär Dr. Holger Blask (51) das Licht der Welt. Das Versprechen: 24 Stunden am Tag Fußball satt, sieben Tage die Woche.

Zum Übertragungsanpfiff zeigt der Sender unter anderem die Abschlusspressekonferenzen von Vincent Kompany (40) und Sebastian Hoeneß (44) vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr) sowie die Abschlusstrainingseinheiten aus dem Olympiastadion.

Das sogar noch gratis, denn der erste Tag läuft parallel auch ohne Paywall auf YouTube mit. "Es ist der Start, mit dem der Sender vom ersten Tag an sein Versprechen einlösen will, den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen", hieß es dazu in einer Pressemitteilung des DFB.

Anschließend muss besagter Fan aber in die Tasche greifen, wenn er nah dranbleiben will. Über die eigene App "DFB.TV+" kostet das Angebot 5,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo. Daneben ist der Kanal über die TV- und Streamingplattformen DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo abrufbar.