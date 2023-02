Drama im belgischen Fußball: Torhüter hält Elfmeter, wenige Minuten später ist er tot!

Sint-Eloois-Winkel (Belgien) - Schlimme Szenen am Samstag in der belgischen Amateurliga! Beim Spiel des KVC Winkel Sport B stirbt Torhüter Arne Espeel (†25). Kurz zuvor hielt er einen Elfmeter.

Direkt nach der Parade soll der 25-Jährige laut der " ostbelgiendirekt.be " zusammengebrochen sein und zitternd am Boden gelegen haben - Herzstillstand!

Die Mannschaft vom KVC Winkel Sport B steht derweil unter Schock.

"Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich. Es ist eine Katastrophe und ein Schock für uns alle", erklärte die Mannschaft in einem Statement.

Am Sonntagnachmittag trafen sich die Mannschaft, Trainerteam und Vorstand, um gemeinsam über den schrecklichen Vorfall zu sprechen. Der Verein bemühte sich dazu um seelische Hilfe für die Spieler.

"Wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht und etwas getrunken. Es war sehr ruhig und friedlich. Es war zeitweise sogar sehr ruhig, aber es wurden die schönen Erinnerungen an Arne geweckt. Den Emotionen wurde freien Lauf gelassen", sagte Vorstandsmitglied Bruno Grymonprez.