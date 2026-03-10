Er lernte von Trainer-Legende Werner Lorant: Erstliga-Coach stirbt mit nur 55 Jahren

Istanbul (Türkei) - Engin Fırat hatte über mehrere Jahre eng mit Trainer-Legende Werner Lorant (†76) zusammengearbeitet. Nun herrscht tiefe Trauer um den erfahrenen Coach, der im Alter von 55 Jahren verstorben ist.

Engin Fırat wurde nur 55 Jahre alt. (Archivfoto) © IMAGO / pmk

Der türkische Fußballverband (TFF) bestätigte dies am Montag auf seiner offiziellen Website.

Demnach sei Fırat, der erst letzten Monat das Amt als Cheftrainer beim libanesischen Erstliga-Klub Nejmeh SC angetreten hatte, nach einem Herzinfarkt am Flughafen in Istanbul verstorben, teilte der Verband mit, ohne nähere Details zu nennen.

"Wir sprechen der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sowie der gesamten Sportgemeinschaft unser tiefstes Beileid aus", erklärte der Verband abschließend.

Auch sein Verein reagierte bestürzt auf den Tod des Deutsch-Türken und verabschiedete sich in einem emotionalen Facebook-Beitrag von Fırat, der damals als Coach auch in Deutschland aktiv gewesen war.