Er lernte von Trainer-Legende Werner Lorant: Erstliga-Coach stirbt mit nur 55 Jahren
Istanbul (Türkei) - Engin Fırat hatte über mehrere Jahre eng mit Trainer-Legende Werner Lorant (†76) zusammengearbeitet. Nun herrscht tiefe Trauer um den erfahrenen Coach, der im Alter von 55 Jahren verstorben ist.
Der türkische Fußballverband (TFF) bestätigte dies am Montag auf seiner offiziellen Website.
Demnach sei Fırat, der erst letzten Monat das Amt als Cheftrainer beim libanesischen Erstliga-Klub Nejmeh SC angetreten hatte, nach einem Herzinfarkt am Flughafen in Istanbul verstorben, teilte der Verband mit, ohne nähere Details zu nennen.
"Wir sprechen der Familie, den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen sowie der gesamten Sportgemeinschaft unser tiefstes Beileid aus", erklärte der Verband abschließend.
Auch sein Verein reagierte bestürzt auf den Tod des Deutsch-Türken und verabschiedete sich in einem emotionalen Facebook-Beitrag von Fırat, der damals als Coach auch in Deutschland aktiv gewesen war.
Werner Lorant und Engin Fırat als langjähriges Team
Von 2000 bis 2002 gehörte Fırat zum Trainerstab von Eintracht Frankfurt. In der Saison 2002/03 wechselte er zu Fenerbahçe Istanbul, wo er von da an als Lorants Assistenzcoach arbeitete.
Nach dem Fener-Aus im Januar 2023 folgte der gemeinsame Wechsel zum damaligen Zweitligisten Rot Weiss Ahlen, mit dem das Erfolgs-Duo den Abstieg verhinderte und am Ende der Spielzeit Platz fünf erreichte.
Weitere Stationen führten Fırat und Lorant zu Sivasspor, Kayseri Erciyesspor und zum iranischen Erstligisten Saipa Teheran.
Später übernahm Fırat die Cheftrainerposten der Nationalmannschaften von Moldau und Kenia.
Titelfoto: IMAGO / pmk