Auslosung der Europa League und Conference League live: In diesem Stadion steigt das Finale!

Monaco - Nach der Auslosung der reformierten Champions League am Donnerstag folgt am Freitag-Nachmittag die Ziehung der Partien der Europa League (ab 13 Uhr) und Conference League (ab 14.30 Uhr).

Für die Conference League hat sich der 1. FC Heidenheim nach einem " Krimi-Sieg " am späten Donnerstagabend qualifiziert.

Darunter in dieser Saison in Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim zwei deutsche Mannschaften.

Wie die Champions League so die Europa League! Auch im zweitgrößten europäischen Wettbewerb treten künftig 36 statt 32 Teams.

Außerdem neu: Der 1. Spieltag der Europa League bekommt eine komplett eigene Woche. In dieser pausieren sowohl die Champions League als auch die Conference League.

Währendnach den erfolgreichen Europapokal-Auftritten der jüngsten Jahre es ingeschafft hat, mussmitVorrang nehmen. Zuletzt war die TSG 2018/19 in einer europäischen Hauptrunde.

Neben dem neuen Modus gibt es auch neue Teilnehmer in dem um vier Team größeren Starterfeld: Für den lettischen Vertreter FK RFS ist eine Premiere. Bisher waren sie nur in der Conference League am Start.

Hier kommt der Überblick!

Deutschland: Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim (2)

Türkei: Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray (3)

Niederlande: Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, Twente Enschede (3)

Belgien: RSC Anderlecht, Union Saint-Gilloise (2)

Spanien: Athletic Bilbao, Real Sociedad (2)

England: Manchester United, Tottenham Hotspur (2)

Frankreich: Olympique Lyon, OGC Nizza (2)

Italien: Lazio Rom, AS Rom (2)

Portugal: Sporting Braga, FC Porto (2)

Griechenland: Olympiakos Piräus, PAOK Thessaloniki (2)

Tschechien: Viktoria Pilzen, Slavia Prag (2)

Schweden: IF Elfsborg, Malmö FF (2)

Norwegen: Bodø/Glimt (1)

Ukraine: Dynamo Kiew (1)

Rumänien: Steaua Bukarest (1)

Ungarn: Ferencváros (1)

Bulgarien: Ludogorets (1)

Israel: Maccabi Tel Aviv (1)

Schottland: Glasgow Rangers (1)

Dänemark: FC Midtjylland (1)

Lettland: FK RFS (1)

Aserbaidschan: Qarabağ Ağdam (1)