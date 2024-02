Verwirrung vor EL-Kracher: Stadt verbietet Farben des eigenen Vereins!

Die Fans von Stade Rennes kleiden sich gern in den rot-schwarzen Vereinsfarben, was vor dem EL-Kracher gegen die AC Mailand zum Problem werden könnte. © Sebastien Salom-Gomis/AFP

Am Mittwoch veröffentlichte die französische Präfektur l'Ille-et-Vilaine ein Dekret, das den rund 1300 erwarteten Anhängern aus Norditalien untersagt, "Schals, Abzeichen, Kleidung und Flaggen in den Farben des Vereins" auf öffentlichen Straßen im Gebiet der Bretagne-Hauptstadt zu tragen.

Der Erlass trat demnach bereits um 15 Uhr in Kraft und gelte bis 23.59 Uhr am späten Donnerstagabend. Allerdings könnte sich die Umsetzung für die zuständigen Polizisten knifflig gestalten.

Traditionell erstrahlen Trikot und Wappen des Serie-A-Giganten nämlich in Rot und Schwarz - das trifft jedoch genau so auf den Lokalmatador Stade Rennes zu. Dürfen sich also auch die Unterstützer der Hausherren in ihrer eigenen Heimat nicht im Dress ihres Lieblingsklubs blicken lassen?

Die Präfektur stellte heraus, dass der Beschluss lediglich die Fans der AC Mailand betreffe. Wie die Beamten das Verbot insbesondere bei Logo-freien Kleidungsstücken in die Praxis umsetzen sollen, ließ man hingegen offen.

Laut der lokalen Tageszeitung Le Télégramme wird der Großteil der italienischen Mitfahrer von der Polizei ohnehin direkt vom Flughafen über das Hotel bis zum Stadion und wieder zurückgeleitet. Der Anpfiff im Roazhon Park ertönt dabei um 18.45 Uhr.