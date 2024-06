Deutschland gegen Ungarn im Liveticker: Das zweite EM-Spiel der DFB-Elf läuft!

Europameisterschaft 2024: In Stuttgart trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Spiel der Gruppe A auf Ungarn. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele

Stuttgart - Heute steht das nächste Gruppenspiel für unsere Nationalmannschaft an! Nach dem furiosen 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland trifft die DFB-Elf im zweiten EM-Spiel auf Ungarn.

Kai Havertz (2.v.r.), Florian Wirtz (r.), Robert Andrich (2.v.l.) und Joshua Kimmich wollen mit der DFB-Elf das nächste Ausrufezeichen setzen. Gegen Ungarn soll ein Dreier her. © Federico Gambarini/dpa Nach dem Traumstart ins Heimturnier will die Truppe von Chefcoach Julian Nagelsmann (36) in Stuttgart den nächsten Sieg in der Gruppe A einfahren, um sich so vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase sichern zu können. TAG24 hält Euch im Liveticker zum zweiten EM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft auf dem Laufenden.

6. Minute: Auf der anderen Seite bekommen die Magyaren eine Ecke, daraufhin wird es im zweiten Versuch auch direkt gefährlich. Am Ende kann die Nagelsmann-Truppe zur nächsten Ecke klären, die nichts einbringt. 5. Minute: Havertz erläuft einen langen Ball, zieht dann in die Mitte und verbucht den ersten deutschen Abschluss der Partie. Der gerät allerdings zu schwach und zentral. 2. Minute: Während die DFB-Elf sofort um Ballkontrolle bemüht ist, darf sich Manuel Neuer über einen Rekord freuen: Der deutsche Nationalkeeper ist mit seinem 17. EM-Einsatz mit Gianluigi Buffon gleichgezogen.

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn hat begonnen!

1. Minute: Das zweite EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn läuft! Vor Anpfiff: Die Mannschaften stehen bereit und betreten nun den Rasen in Stuttgart, gleich rollt hier der Ball!

17.38 Uhr: Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn

Deutschland gegen Ungarn ist ein Duell mit Tradition. Schon 37 Mal standen sich beide Nationalteams gegenüber. 13 Mal konnte die DFB-Auswahl den Platz als Sieger verlassen, es setzte allerdings auch schon zwölf Niederlagen bei ebenso vielen Unentschieden. Mehr Pleiten kassierte Deutschland nur gegen Brasilien, Italien, Frankreich und England. Auch die bislang letzte Partie im September 2022 ging an die Magyaren, die damals im Berliner Olympiastadion mit 1:0 gewannen. Zuvor errang die Rosse-Truppe noch drei Unentschieden, der letzte deutsche Sieg stammt aus dem Juni 2016 (2:0).

17.33 Uhr: Großer Fan-Marsch in Stuttgart

Vor der zweiten EM-Partie der DFB-Elf sind rund 5000 Menschen zur Stuttgarter MHP-Arena gelaufen. Auch ungarische Anhänger waren dabei mit am Start, laut Polizeiangaben blieb aber alles friedlich. Und die Stimmung war offenbar bereits hervorragend.

17.20 Uhr: Ungarn beginnt mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Werfen wir noch ein Blick auf die ungarische Nationalmannschaft. Marco Rossi schickt mit Peter Gulacsi, Willi Orban (beide RB Leipzig), Andras Schäder (Union Berlin), Marton Dardai (Hertha BSC) und Roland Sallai (SC Freiburg) fünf in Deutschland aktive Profis auf den Rasen, außerdem beginnt natürlich auch Star-Spieler Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool.

16.50 Uhr: So geht Deutschland in das zweite EM-Spiel gegen Ungarn

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da - bietet aber keine Überraschungen. Julian Nagelsmann schickt exakt dieselben elf Spieler erneut auf den Rasen, die im ersten Spiel über Schottland hinweggefegt sind.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Stuttgart angekommen. © Marijan Murat/dpa

16.10 Uhr: Joshua Kimmich freundet sich mit neuer Rolle an

Joshua Kimmich (29) empfindet seine Rückversetzung auf die Position des Rechtsverteidigers beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft "überhaupt nicht als Degradierung". Und es sei auch nicht so, ergänzte Kimmich in der Süddeutschen Zeitung, "als ob ich in der Mannschaft jetzt eine andere Stellung hätte. Ich bin ja nach wie vor der gleiche Mensch, der gleiche Charakter und Mitspieler." Kimmich betonte zum wiederholten Male, er spiele sowohl im Mittelfeld als auch auf der defensiven Außenposition "gern. Auf meine Mentalität, Leidenschaft und Herangehensweise hat der Wechsel gar keinen Einfluss. Das weiß im Übrigen auch jeder, der mich nur ein bisschen kennt."

Joshua Kimmich (29, l.) fühlt sich auch als Rechtsverteidiger wohl. © Tom Weller/dpa

15.26 Uhr: Karl Lauterbach tippt das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn

Auch der Gesundheitsminister verfolgt die EM - und hat eine überraschend genaue Vorstellung vom Endergebnis des heutiger heutigen Partie. Mehr dazu erfahrt Ihr unter: "Karl Lauterbach gibt wilde Prognose vor EM-Spiel gegen Ungarn ab".

15.17 Uhr: Ungarn-Trainer nach Schweiz-Pleite enttäuscht

"Zum ersten Mal geschämt" habe sich Marco Rossi (59) nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz. Und das soll was heißen, denn immerhin ist der Italiener schon sechs Jahre als Übungsleiter der Magyaren im Amt. Gegen Deutschland will er den schlechten Turnierbeginn wettmachen und das Ruder herumreißen. "Ich glaube an die Revanchegelüste meiner Mannschaft", so der 59-Jährige.

Marco Rossi (59) will mit seinen Ungarn im zweiten EM-Spiel zurückschlagen. Die deutsche Nationalmannschaft dürfte aber etwas dagegen haben. © Marius Becker/dpa

14.09 Uhr: Polizei bereitet sich auf Hochrisikospiel vor

Polizei und UEFA haben die heutige Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft. Bedeutet konkret: Erhöhtes Polizeiaufkommen, strikte Fantrennung. Mehr als 2500 Polizisten sind in und um Stuttgart im Einsatz, sollen für Sicherheit sorgen und ein Aufeinandertreffen beider Fanlager verhindern.

13.26 Uhr: Julian Nagelsmann will mehr Stimmung im Stadion

Gänsehaut-Atmosphäre im Stuttgarter Neckarstadion, das wünscht sich Julian Nagelsmann (36) beim EM-Spiel gegen die Ungarn. Der 36-jährige DFB-Trainer hofft auf noch mehr Euphorie als beim Kantersieg gegen Schottland in München. "Besser geht immer - das ist wie bei uns im Spiel auch", so der Bundestrainer am gestrigen Dienstag. Wir bleiben gespannt, ob die deutschen Fans das Stadion in ein Tollhaus verwandeln können - zuzutrauen ist es den Anhängern.