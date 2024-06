Karl Lauterbach gibt wilde Prognose vor EM-Spiel gegen Ungarn ab!

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) zeigt, wie es gegen Ungarn mit einem Sieg klappen könnte. © Screenshot/X/@Karl_Lauterbach

Seine Ankündigung, dass er selbst sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) beim Spiel gegen Ungarn live im Stadion dabei sein werden, nutze Lauterbach direkt für eine gewagte Prognose.

Sein Tipp für das zweite Gruppenspiel: ein knackiges 3:2 für Deutschland. Der SPD-Politiker hat dabei auch eine klare Vorstellung davon, wie das Spiel ablaufen wird.

Laut dem Minister wird ein "Kopfballtor von Florian Wirtz in der Nachspielzeit" das Match entscheiden.

Kleine Randnotiz: Das Offensiv-Talent vom Deutschen Meister Bayer Leverkusen hat zwar den Torreigen im Auftaktspiel gegen Schottland eröffnet und auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison elfmal das Runde ins Eckige geledert - einen Treffer per Kopf erzielte der Youngster in seiner noch jungen Karriere allerdings erst einmal (in der Saison 2020/21 gegen den VfB Stuttgart).

Wie Florian Wirtz (21) ein zweites Tor mit dem Schädel gelingen könnte, demonstriert Lauterbach sehr anschaulich mit einem passenden Bild.