Telekom lenkt ein und entschädigt Kunden nach Achtelfinal-Panne!

Deutschland - Ausgerechnet zum mit Spannung erwarteten Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 zwischen Österreich und der Türkei streikte der Stream beim Exklusiv-Anbieter MagentaTV , viele Fans schauten in die Röhre. Nun hat sich die Telekom dazu durchgerungen, zumindest die Neukunden zu entschädigen.

Die Telekom kommt ihren MagentaTV-Kunden nach einer technischen Panne zum EM-Achtelfinale entgegen. © Roland Krivec/DeFodi Images/dpa

Viele Zuschauer in spe schlossen nämlich extra für den EM-Kracher ein Abo beim Streaming-Dienst ab, was letztlich auch zur Überlastung des Portals und zahlreichen Fehlermeldungen führte.

Gedankenschnell richtete der Anbieter einen kostenlosen YouTube-Livestream ein und übertrug die Partie dort frei zugänglich, außerdem wurde sie im digitalen Warteraum der Seite gezeigt.

Eigentlich wollte die Telekom deshalb auch keine Kompensation leisten und verwies in einem ersten Statement auf das Angebot eines gesamten Monats, welches die frische Kundschaft trotz der Problemchen beim Abo-Abschluss ja noch gar nicht vollständig ausgekostet habe.

Das kam bei den angeschmierten EM-Fans offenbar nicht gut an, sie verpassten Teile ihrer Partie der Wahl und in mehreren Fällen den blitzschnellen Türkei-Führungstreffer von Merih Demiral (26) nach lediglich 57 Sekunden.

Daher ließ sich MagentaTV jetzt wohl erweichen: "Allen Kund*Innen, die am Tag des Exklusivspiels Türkei vs. Österreich MagentaTV gebucht haben, erlassen wir auf Wunsch die Gebühren für den ersten Monat ihres MagentaTV Abos", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.