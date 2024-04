Engländer warnen vor "Zombieland" bei Fußball-EM: Stadt reagiert und überrascht mit Statement

Frankfurt am Main - Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher. Doch einem Bericht aus England zufolge, sollen sich Anhänger der "Three Lions" vor allem vor dem Frankfurter Bahnhofsviertel in Acht nehmen. Zwar wurden seitens der Mainmetropole Vorkehrungen getroffen, die sollen aber nicht direkt etwas mit der EM zu tun haben.