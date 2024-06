Heftiger Kostensprung: So teuer wird die Fußball-EM für Köln!

Feierende Fans beim Public Viewing werden die Stadt Köln auch diesmal einen Millionenbetrag kosten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie der "Kölner Stadt Anzeiger" berichtet, hatte die Stadt ursprünglich mit einem Budget von acht Millionen Euro für das Turnier kalkuliert.

Aktuell liegt demnach der Kommune allerdings eine Dringlichkeitsentscheidung der Stadtverwaltung auf dem Tisch - mit Mehrkosten in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro!

Der Grund für die Kostenexplosion: Die zusätzliche Public Viewing Fläche am Konrad-Adenauer-Ufer. Die musste zusätzlich eingerichtet werden, weil mit deutlich mehr Gästen und Fans aus dem Ausland zu rechnen ist.

Allein aus Schottland und England werden laut den örtlichen Sicherheitsbehörden über die nächsten Tage rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Ein Zustrom, der mit den bestehenden Public-Viewing-Flächen am Tanzbrunnen und am Heumarkt allein nicht zu bewältigen gewesen wäre.

Laut der Stadt kostet dieses zusätzliche Angebot alles in allem etwa 420.000 Euro am Tag zusätzlich. Am teuersten ist das notwendige Sicherheitspersonal. Rund 300 Securitymitarbeiter werden dort im Einsatz sein.