Leipzig platzt aus allen Nähten: 80.000 Fans fluten Stadt bei nur einem EM-Spiel

Leipzig - Lang ist es nicht mehr hin! Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Vier Spiele des Turniers werden in Leipzig stattfinden. Und die Stadt rechnet mit einem wahren Fan-Ansturm.

Rund 40.000 holländische Fans werden beim Spiel gegen Frankreich in Leipzig erwartet. © foto-buerger.de

Der vermutliche Höhepunkt wird wohl am 21. Juni bei der Partie Niederlande gegen Frankreich erreicht werden.

Wie die Stadt auf TAG24-Anfrage sagte, ergaben Gespräche mit Fanvertretern, dass wahrscheinlich rund 80.000 Fans (davon 40.000 aus den Niederlanden) von außerhalb nur zu diesem Spiel in die Messestadt kommen werden.

Vergleichsweise wird es da bei den Begegnungen Portugal gegen Tschechien am 18. Juni (50.000 zusätzliche Fans in der Stadt) und Kroatien gegen Italien am 24. Juni (55.000 Gäste) etwas übersichtlicher.

Für das Achtelfinal-Spiel am 2. Juli kann aufgrund der unbekannten Paarung noch keine Prognose getroffen werden.

Sicher scheint aber, dass sich an den Spieltagen selbst auch noch Eintagesgäste aus dem Umland in die Stadt verirren werden. Es wird also voll in der Messestadt!