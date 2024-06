Public Viewing in München: Hier könnt Ihr die EM 2024 gemeinsam erleben

München - Der bayrischen Landeshauptstadt steht mit der EM 2024 ein Monat voller Fußballfeste bevor. Die große Euphorie wird sich dabei nicht nur auf die Spiele in der Allianz Arena beschränken, sondern auch beim Public Viewing in München hautnah zu erleben sein.

Stattdessen sorgt das große Turnier dafür, dass vielerorts Hunderte oder sogar Tausende Fußballverrückte in München zusammenkommen, um packende Spiele und Momente gemeinsam zu erleben. Es ist also wieder Zeit für Rudelgucken!

Ihr wollt wissen, wo man in München am besten Begegnungen der EURO 2024 schauen kann? Dann findet Ihr auf der folgenden Karte mit markierten Adressen genau die richtigen Infos.

Leider gibt es im Stadion an der Schleißheimerstraße keinen Außenbereich. Dafür hat es der Innenbereich aber mächtig in sich. Dank etlicher Trikots, Schals und Wimpel an der Wand kommt hier jeder Fußballfan sofort in die richtige Stimmung. Was braucht's mehr für ein paar schöne Stunden beim Public Viewing während der EM.

Die wichtigsten Infos zur EM 2024 im Stadion an der Schleißheimerstraße

alle 51 Spiele der EURO 2024

Platz für circa 140 Gäste

zwei Leinwände und vier Bildschirme

Reservierung per Mail

Website: stadionanderschleissheimerstrasse.de/spielplan

Adresse: Schleißheimerstraße 82, 80797 München

Womöglich ist das hier genau die richtige Adresse, wenn das Wetter mal nicht mitspielt.