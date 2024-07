Nach doppelter EM-Enttäuschung: Nationalspieler lüftet süßes Geheimnis

Frankfurt am Main/Herzogenaurach - Das bittere EM-Aus gegen Spanien erlebte Robin Koch (27) - wie alle vorangegangenen Partien der DFB-Auswahl - von der Bank aus. Trotz der doppelten Enttäuschung scheint es für den Abwehr-Boss der Eintracht aber ein gewisses Trostpflaster zu geben.

Eintracht Frankfurts Robin Koch (27, r.) kam im Verlauf der Heim-EM nicht zum Einsatz. © Federico Gambarini/dpa

Bei der Abreise aus dem deutschen Lager in Herzogenaurach am heutigen Samstagvormittag war nämlich neben Koch eine Beifahrerin an Bord seiner Mercedes G-Klasse zu sehen. Hierbei soll es sich laut Informationen der Bild-Zeitung um die neue Partnerin des 27-Jährigen handeln.

Bislang hatte der Verteidiger, der erst im vergangenen Sommer zur SGE und somit zurück in die Bundesliga gewechselt war, seine neue Liebe, die auf den Namen Vanessa hört, noch nirgends öffentlich präsentiert. Ob sich dies bald ändern wird bleibt abzuwarten.

Für sie dürfte es auf jeden Fall die erste große Herausforderung der noch jungen Beziehung sein, ihren Robin nach dem Ausscheiden bei der Heim-EM, in der er als einziger deutscher Feldspieler keine einzige Spielminute erhielt, wieder aufzubauen.

Seine persönliche Einstellung dürfte dabei jedoch ebenfalls überaus behilflich sein. Auf Social Media verkündete Koch nicht nur seine Dankbarkeit darüber, dass er im eigenen Land im Kader des EM-Teams stehen durfte.

Zudem zeigte er sich direkt nach dem Ausscheiden schon wieder angriffslustig - und dazu bereit, seinen Platz in der Nationalmannschaft langfristig zu verteidigen. So schrieb er auf Instagram unter anderem: "Ich bin stolz, Teil hiervon zu sein! Wir hätten mehr verdient gehabt, aber wir greifen wieder an!"