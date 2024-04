Oliver Kahn als EM-Torhüter? Offizielles Sammel-Album sorgt für gewaltigen Spott

Deutschland - Es ist die pure Nostalgie! Auch in diesem Jahr können Fußballfans wieder ein Stickeralbum zur Europameisterschaft vollmachen - doch es warten einige böse Überraschungen auf die Sammelwütigen ...

Um das auszugleichen, werden andere Spieler in die Sammelbilder aufgenommen - neben 17 aktiven Spielern finden sich pro Land drei Legenden auf der Mannschafts-Doppelseite.

Doch das ist nur der Anfang! Denn auch zahlreiche Sportler traten ihre Bildrechte nicht an Topps ab. So fehlen unter anderem Superstars wie Kylian Mbappé (25), Manuel Neuer (38) und Toni Kroos (34).

So liegen etwa die Rechte für einige Verbandslogos inklusive des DFB-Logos noch bei Panini.

Der hat leider nicht alle Lizenzen - und so sieht das Stickerheft in diesem Jahr ein wenig anders aus.

Ob Oliver Kahn (54) sich wohl über seine Aufnahme ins EM-Stickeralbum freut? © Christian Charisius/dpa

Diese Entscheidung sorgt für ordentlich Spott im Netz.

"Nagelsmann der Fuchs umgeht somit das leidige Neuer/ter Stegen-Thema. Wie reagiert Jens Lehmann auf die Nominierung?", witzelte ein X-User, andere waren der Meinung, dass Oliver Kahn nicht einmal die unrealistischste Option für eine Berufung in den EM-Kader sei.

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) einen radikalen Erneuerungskurs fahren würde und zahlreiche Neulinge wohl ihre EM-Chance bekommen dürften, konnte Topps natürlich nicht vorhersehen. Trotzdem befinden sich unter den 17 aktiven deutschen Sticker-Spielern Akteure wie Mario Götze (31), der sein letztes Länderspiel im März 2023 bestritten hat.

Gerade einmal fünf (oder sechs, rechnet man Leroy Sané (28) ein, der rotgesperrt fehlte) der siebzehn Klebebild-DFB-Kicker standen im Kader der letzten Länderspielpause, für einen großen Teil dürfte der EM-Zug bereits abgefahren sein.

Zahlreiche Social-Media-Nutzer waren sich einig: "Das ist wahrscheinlich die schlechteste Kaderprediction, die ich jemals gesehen habe."

Bei den Engländern nahm die Auswahl teils noch absurdere Züge an: So findet sich etwa Luke Thomas (22) auf den Klebebildern wieder, der derzeit in der zweiten englischen Liga kickt und bisher kein einziges A-Länderspiel bestritten hat.

Trotz allem Ärger über fehlende Spieler und unlogische Kaderentscheidungen dürften derzeit aber wieder zahlreiche Klebefans Spaß am Befüllen ihres Stickeralbums haben: Seit dem gestrigen Donnerstag gibt es die Bildchen zu kaufen.