Wie lange fällt er wirklich aus? Frankreich-Star Mbappé muss operiert werden!

Am Mittwoch stünden weitere Untersuchungen an, um zu sehen, wie es sich mit der Verletzung im Gesicht des Ausnahmespielers verhalte.

Nationaltrainer Didier Deschamps (55) gab am späten Dienstagabend per Video-Botschaft ein Update und hatte dabei keine guten Nachrichten: Der Angreifer, der ab der kommenden Saison für Champions-League -Sieger Real Madrid auflaufen wird , muss operiert werden.

Nationaltrainer Didier Deschamps (55) gab am späten Dienstagabend ein Update zum Gesundheitszustand seines Star-Stürmers. © Friso Gentsch/dpa

Kylian Mbappé hatte sich bei einem Zusammenstoß an der Schulter des Österreichers Kevin Danso (25) die Blessur zugezogen.

Noch am Abend ging es nach dem Spiel in Düsseldorf in ein Krankenhaus, wo die Diagnose gestellt wurde. Wenig später war der Superstar aber schon wieder zu Scherzen aufgelegt, da er in den sozialen Medien fragte, ob jemand eine Idee für das Design einer Maske hätte.

Mit der wird der Franzose auf jeden Fall spielen müssen, wenn er bei diesem Turnier wieder ins Geschehen eingreifen will.

"Der Aufprall war enorm, das medizinische Team hat das getan, was nötig war, um den Schaden bestmöglich in Grenzen zu halten", erklärte Deschamps weiter.

Ob Mbappé am Freitagabend in Leipzig beim Top-Spiel gegen die Niederlande auflaufen kann, ist aktuell fraglich. Bis vorm Eintreffen der Teams im Stadion werden die Spekulationen wohl kein Ende nehmen.

Während die französische Sportzeitung L'Équipe von einem Ausfall von mindestens 15 Tagen sprach, meinte der Coach am Dienstagabend, dass man von Tag zu Tag schauen müsse.