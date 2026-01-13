Ex-Bundesliga-Profi hat Kampf gegen den Krebs gewonnen

Ålesund (Norwegen) - Erfreuliche Nachrichten von Kjetil Rekdal (57): Der Ex- Bundesliga - Fußballer hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen.

Hat den Krebs bezwungen: Kjetil Rekdal (57). © IMAGO / NTB

"Ich gelte als gesund", erklärte der 57-Jährige im Gespräch mit der Zeitung "Sunnmørsposten".

Dennoch stünden noch weitere Kontrolltermine an, betonte der frühere Profi und heutige Trainer von Aalesunds FK: "Ich bin in der Nachsorge. Die größte Herausforderung ist der mentale und körperliche Aspekt - wie man sich fühlt."

Im Spätsommer 2025 war bei ihm die Krebserkrankung diagnostiziert worden, weshalb sich der Chefcoach des norwegischen Erstliga-Aufsteigers einer Operation unterziehen musste. Doch Rekdal ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen.

Statt sich vollständig zurückzuziehen, entschied er sich, seine Trainerarbeit zumindest teilweise fortzusetzen.

Schritt für Schritt will Rekdal nun wieder vollständig in den Arbeitsalltag zurückkehren: "Es geht darum, langsam, aber sicher wieder zu funktionieren", so Rekdal. Bis zum bevorstehenden Trainingslager im Februar soll er wieder voll belastbar sein, um sein Team auf den Saisonstart Mitte März vorzubereiten.