Früher Stürmer, heute Politiker: Ex-Drittliga-Profi zieht ins finnische Parlament ein

Timo Furuholm (35) stürmte einst für den Halleschen FC. Heute sitzt er im finnischen Parlament. (Archivbild) © Jens Wolf/dpa

Der 35-Jährige, der bereits im Stadtrat von Turku und im südwestfinnischen Regionalrat aktiv war, gewann bei den Wahlen am Sonntag einen Sitz und wird mit dem Linksbündnis zur Opposition gehören.

"Meine erste Aufgabe besteht nun darin, mir ein paar Anzüge zu kaufen", sagte Furuholm der Zeitung Helsingin Sanomat.

Der Ex-Profi spielte von Januar 2013 bis Januar 2017 für den Drittligisten Hallescher FC, erzielte 35 Tore in 103 Spielen. Schließlich ging er zurück in seine Heimat zu Inter Turku. Vor seiner Zeit in Halle stand der Finne bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, absolvierte neun Spiele in der 2. Bundesliga.

Im September 2021 beendete Furuholm seine sportliche Karriere und begann ein Studium der Sozialwissenschaften.

"Ich frage mich, wie das Studium jetzt weiterläuft. Ich hoffe, dass ich eines Tages meinen Abschluss schaffe", sagte der Finne. Im Parlament will er sich für klassische linke Themen wie den Wohlfahrtsstaat, Geringverdiener und Bildung einsetzen.