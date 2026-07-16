Was will Schweinsteiger Sedlaczek da sagen? "Du glaubst gar nicht, was mir da durch den Kopf geht"
Atlanta (USA) - Immer wieder sorgen Bastian Schweinsteiger (41) und Esther Sedlaczek (40) als ARD-Duo bei der Fußball-WM für kuriose oder witzige Momente. Auch beim Halbfinale zwischen England und Argentinien ließen die beiden mit ihrem Schlagabtausch wieder aufhorchen.
"Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss", kommentierte Schweinsteiger, der dieses Mal pünktlich zur Übertragung gekommen war, nämlich die bisherige Leistung der beiden Halbfinalisten. Dann setzte er zu einem Kompliment der kuriosen Art an.
"Du machst es ganz anders bei den Sendungen", lobte er Sedlaczek, "du schwebst darüber über diese Balken, wie Ludger Beerbaum [viermaliger Reitsport-Olympiasieger, Anm. d. Red.] früher, so gehst du durch die Sendungen."
"Was kommt jetzt?", wunderte sich die Moderatorin zunächst, um dann lachend zu antworten: "Also deine Bildsprache ist wunderschön, wirklich wunderschön."
Doch der Weltmeister von 2014 hatte noch nicht genug: "Du glaubst gar nicht, was mir da alles durch den Kopf durchgeht", witzelte er, "ich will es auch gar nicht wissen", kommentierte Sedlaczek trocken.
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger mit rührender Verabschiedung
Bevor das Gespräch weiter abdriften konnte, lenkte die 40-Jährige das Thema zurück aufs Sportliche.
Am Ende gab es noch eine herzliche Verabschiedung zwischen dem TV-Duo, dieses Mal sogar mit Umarmung, denn es war ihr letzter gemeinsamer Auftritt bei dieser WM gewesen - das Spiel um Platz 3 läuft nur bei MagentaTV, das Finale wird schließlich im ZDF übertragen. Schade eigentlich, denn wer weiß, für welche denkwürdigen Momente die beiden noch gesorgt hätten ...
"Für Basti und mich war es das an dieser Stelle, mit einem ganz, ganz tollen Team, das hinter der Kamera steht und nicht davor, ohne die wir das alles hier gar nicht bewältigen könnten. Es hat mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit dir, Basti", schwärmte Sedlaczek.
Und auch der Experte ließ es sich nicht nehmen, seiner Kollegin noch ein Kompliment zu machen, dieses Mal ohne Reitsportbezug: "Hast du gut gemacht."
Titelfoto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP