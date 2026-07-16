16.07.2026 10:45 Was will Schweinsteiger Sedlaczek da sagen? "Du glaubst gar nicht, was mir da durch den Kopf geht"

Bei der Übertragung des WM-Halbfinales haben Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek wieder für einen kuriosen TV-Moment gesorgt.

Von Aliena Rein

Atlanta (USA) - Immer wieder sorgen Bastian Schweinsteiger (41) und Esther Sedlaczek (40) als ARD-Duo bei der Fußball-WM für kuriose oder witzige Momente. Auch beim Halbfinale zwischen England und Argentinien ließen die beiden mit ihrem Schlagabtausch wieder aufhorchen.

Bastian Schweinsteiger (41) und Esther Sedlaczek (40) gehören zu den beliebtesten deutschen TV-Duos. © ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss", kommentierte Schweinsteiger, der dieses Mal pünktlich zur Übertragung gekommen war, nämlich die bisherige Leistung der beiden Halbfinalisten. Dann setzte er zu einem Kompliment der kuriosen Art an. "Du machst es ganz anders bei den Sendungen", lobte er Sedlaczek, "du schwebst darüber über diese Balken, wie Ludger Beerbaum [viermaliger Reitsport-Olympiasieger, Anm. d. Red.] früher, so gehst du durch die Sendungen." "Was kommt jetzt?", wunderte sich die Moderatorin zunächst, um dann lachend zu antworten: "Also deine Bildsprache ist wunderschön, wirklich wunderschön." Fußball-WM 2026 WM 2026 live: Frust entlädt sich! Bellingham verpasst Argentinier nach Niederlage Schlag auf den Hinterkopf Doch der Weltmeister von 2014 hatte noch nicht genug: "Du glaubst gar nicht, was mir da alles durch den Kopf durchgeht", witzelte er, "ich will es auch gar nicht wissen", kommentierte Sedlaczek trocken.

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger mit rührender Verabschiedung