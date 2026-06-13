Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Partien am Samstag und in der Nacht zu Sonntag übertragen

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WM 2026: Hier werden die beiden Partien am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag übertragen

Von Tina Hofmann

Vom 11. Juni bis 19. Juli wird in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026 ausgetragen. Die 23. Auflage des Turniers ist eine XXL-Veranstaltung mit 48 Nationen und insgesamt 104 Spielen. Die werden in Deutschland allesamt live übertragen.

Wer alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 live sehen will, benötigt ein Abo bei Magenta TV.
Wer alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 live sehen will, benötigt ein Abo bei Magenta TV.  © Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Christian Charisius/dpa

Die Exklusiv-Rechte liegen bei Magenta TV. Um alle 104 Partien dort sehen zu können, benötigt man ein Abo. Das Abo von Magenta Sport berechtigt nicht zum Sehen der Spiele.

Neben den 104 Partien, von denen aber zahlreiche auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt werden, gibt es in der Vorrunde insgesamt 32 Spiele, die nur exklusiv auf Magenta TV zu sehen sind.

Weitere zwölf Spiele werden ab dem Sechzehntelfinale nur bei Magenta TV empfangbar sein. ARD und ZDF zeigen mit einer Sublizenz insgesamt 60 Partien der WM.

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Bei Magenta TV wird auf insgesamt drei Kanälen übertragen. Auf "Fußball TV 1" wird das Hauptprogramm gezeigt, auf "Fußball TV 2" läuft der Taktik-Feed und "Fußball TV 3" ist der sogenannte Überraschungskanal mit wechselnden Prominenten.

Inhaltsverzeichnis

1. Spieltag Vorrunde

13. Juni

  • 21 Uhr: Katar - Schweiz / Magenta TV, ZDF

14. Juni (Deutschland)

  • 0 Uhr: Brasilien - Marokko / Magenta TV, ZDF
  • 3 Uhr: Haiti - Schottland / Magenta TV, ARD
  • 6 Uhr: Australien - Türkei / Magenta TV
  • 19 Uhr: Deutschland - Curaçao / Magenta TV, ARD
  • 22 Uhr: Niederlande - Japan / Magenta TV

15. Juni

  • 1 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador / Magenta TV, ARD
  • 4 Uhr: Schweden - Tunesien / Magenta TV
  • 18 Uhr: Spanien - Kap Verde / Magenta TV, ARD
  • 21 Uhr: Belgien - Ägypten / Magenta TV, ARD

16. Juni

  • 0 Uhr: Saudi-Arabien - Uruguay / Magenta TV, ZDF
  • 3 Uhr: Iran - Neuseeland / Magenta TV, ZDF
  • 21 Uhr: Frankreich - Senegal / Magenta TV

17. Juni

  • 0 Uhr: Irak - Norwegen / Magenta TV
  • 3 Uhr: Argentinien - Algerien / Magenta TV, ARD
  • 6 Uhr: Österreich - Jordanien / Magenta TV, ZDF
  • 19 Uhr: Portugal - Kongo / Magenta TV, ZDF
  • 22 Uhr: England - Kroatien / Magenta TV, ZDF

18. Juni

  • 1 Uhr: Ghana - Panama / Magenta TV
  • 4 Uhr: Usbekistan - Kolumbien / Magenta TV

2. Spieltag Vorrunde

18. Juni

  • 18 Uhr: Tschechien - Südafrika / Magenta TV, ZDF
  • 21 Uhr: Schweiz - Bosnien-Herzegowina / Magenta TV

19. Juni

  • 0 Uhr: Kanada - Katar / Magenta TV, ZDF
  • 3 Uhr: Mexiko - Südkorea / Magenta TV
  • 21 Uhr: USA-Australien / Magenta TV, ARD

20. Juni (Deutschland)

  • 0 Uhr: Schottland - Marokko / Magenta TV
  • 3 Uhr: Brasilien - Haiti / Magenta TV, ARD
  • 5 Uhr: Türkei - Paraguay / Magenta TV
  • 19 Uhr: Niederlande - Schweden / Magenta TV, ZDF
  • 22 Uhr: Deutschland - Elfenbeinküste / Magenta TV, ZDF

21. Juni

  • 2 Uhr: Ecuador - Curaçao / Magenta TV, ZDF
  • 6 Uhr: Tunesien - Japan / Magenta TV
  • 18 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien / Magenta TV
  • 21 Uhr: Belgien - Iran / Magenta TV, ZDF

22. Juni

  • 0 Uhr: Uruguay - Kap Verde / Magenta TV, ARD
  • 3 Uhr: Neuseeland - Ägypten / Magenta TV
  • 19 Uhr: Argentinien - Österreich / Magenta TV, ARD
  • 23 Uhr: Frankreich - Irak / Magenta TV, ARD

23. Juni

  • 2 Uhr: Norwegen - Senegal / Magenta TV
  • 5 Uhr: Jordanien - Algerien / Magenta TV, ZDF
  • 19 Uhr: Portugal - Usbekistan / Magenta TV, ARD
  • 22 Uhr: England - Ghana / Magenta TV, ARD

24. Juni

  • 1 Uhr: Panama - Kroatien / Magenta TV
  • 4 Uhr: Kolumbien - Kongo / Magenta TV, ARD

3. Spieltag Vorrunde

24. Juni

  • 21 Uhr: Schweiz - Kanada / Magenta TV, ARD
  • 21 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar / Magenta TV

25. Juni (Deutschland)

  • 0 Uhr: Schottland - Brasilien / Magenta TV
  • 0 Uhr: Marokko - Haiti / Magenta TV, ZDF
  • 3 Uhr: Tschechien - Mexiko / Magenta TV
  • 3 Uhr: Südafrika - Südkorea / Magenta TV
  • 22 Uhr: Curaçao - Elfenbeinküste / Magenta TV
  • 22 Uhr: Ecuador - Deutschland / Magenta TV, ARD

26. Juni

  • 1 Uhr: Japan - Schweden / Magenta TV
  • 1 Uhr: Tunesien - Niederlande / Magenta TV, ARD
  • 4 Uhr: Türkei - USA / Magenta TV
  • 4 Uhr: Paraguay - Australien / Magenta TV, ARD
  • 21 Uhr: Norwegen - Frankreich / Magenta TV, ZDF
  • 21 Uhr: Senegal - Irak / Magenta TV

27. Juni

  • 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien / Magenta TV, ARD
  • 2 Uhr: Uruguay - Spanien / Magenta TV
  • 5 Uhr: Ägypten - Iran / Magenta TV
  • 5 Uhr: Neuseeland - Belgien / Magenta TV
  • 23 Uhr: Panama - England / Magenta TV
  • 23 Uhr: Kroatien - Ghana / Magenta TV, ZDF

28. Juni

  • 1.30 Uhr: Kolumbien - Portugal / Magenta TV, ZDF
  • 1.30 Uhr: DR Kongo - Usbekistan / Magenta TV
  • 4 Uhr: Algerien - Österreich / Magenta TV, ZDF
  • 4 Uhr: Jordanien - Argentinien / Magenta TV

Titelfoto: Bildmontage: Christoph Soeder/dpa,

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