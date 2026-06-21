Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Spiele am Sonntag gezeigt

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WM 2026: Hier werden die Spiele am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag gezeigt.

Von Tina Hofmann

Vom 11. Juni bis 19. Juli wird in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026 ausgetragen. Die 23. Auflage des Turniers ist eine XXL-Veranstaltung mit 48 Nationen und insgesamt 104 Spielen. Die werden in Deutschland allesamt live übertragen.

Wer alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 live sehen will, benötigt ein Abo bei Magenta TV.
Wer alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 live sehen will, benötigt ein Abo bei Magenta TV.  © Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Christian Charisius/dpa

Die Exklusiv-Rechte liegen bei Magenta TV. Um alle 104 Partien dort sehen zu können, benötigt man ein Abo.

Neben den 104 Partien, von denen aber zahlreiche auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt werden, gibt es in der Vorrunde insgesamt 32 Spiele, die nur exklusiv auf Magenta TV zu sehen sind.

Weitere zwölf Spiele werden ab dem Sechzehntelfinale nur bei Magenta TV empfangbar sein. ARD und ZDF zeigen mit einer Sublizenz insgesamt 60 Partien der WM.

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Bei Magenta TV wird auf insgesamt drei Kanälen übertragen. Auf "Fußball TV 1" wird das Hauptprogramm gezeigt, auf "Fußball TV 2" läuft der Taktik-Feed und "Fußball TV 3" ist der sogenannte Überraschungskanal mit wechselnden Prominenten.

Inhaltsverzeichnis
  • 3. Spieltag Vorrunde

    • 21. Juni

    • 18 Uhr: Spanien - Saudi-Arabien / Magenta TV
    • 21 Uhr: Belgien - Iran / Magenta TV, ZDF

    22. Juni

    • 0 Uhr: Uruguay - Kap Verde / Magenta TV, ARD
    • 3 Uhr: Neuseeland - Ägypten / Magenta TV
    • 19 Uhr: Argentinien - Österreich / Magenta TV, ARD
    • 23 Uhr: Frankreich - Irak / Magenta TV, ARD

    23. Juni

    • 2 Uhr: Norwegen - Senegal / Magenta TV
    • 5 Uhr: Jordanien - Algerien / Magenta TV, ZDF
    • 19 Uhr: Portugal - Usbekistan / Magenta TV, ARD
    • 22 Uhr: England - Ghana / Magenta TV, ARD

    24. Juni

    • 1 Uhr: Panama - Kroatien / Magenta TV
    • 4 Uhr: Kolumbien - Kongo / Magenta TV, ARD

    3. Spieltag Vorrunde

    24. Juni

    • 21 Uhr: Schweiz - Kanada / Magenta TV, ARD
    • 21 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar / Magenta TV

    25. Juni (Deutschland)

    • 0 Uhr: Schottland - Brasilien / Magenta TV
    • 0 Uhr: Marokko - Haiti / Magenta TV, ZDF
    • 3 Uhr: Tschechien - Mexiko / Magenta TV
    • 3 Uhr: Südafrika - Südkorea / Magenta TV
    • 22 Uhr: Curaçao - Elfenbeinküste / Magenta TV
    • 22 Uhr: Ecuador - Deutschland / Magenta TV, ARD

    26. Juni

    • 1 Uhr: Japan - Schweden / Magenta TV
    • 1 Uhr: Tunesien - Niederlande / Magenta TV, ARD
    • 4 Uhr: Türkei - USA / Magenta TV
    • 4 Uhr: Paraguay - Australien / Magenta TV, ARD
    • 21 Uhr: Norwegen - Frankreich / Magenta TV, ZDF
    • 21 Uhr: Senegal - Irak / Magenta TV

    27. Juni

    • 2 Uhr: Kap Verde - Saudi-Arabien / Magenta TV, ARD
    • 2 Uhr: Uruguay - Spanien / Magenta TV
    • 5 Uhr: Ägypten - Iran / Magenta TV
    • 5 Uhr: Neuseeland - Belgien / Magenta TV
    • 23 Uhr: Panama - England / Magenta TV
    • 23 Uhr: Kroatien - Ghana / Magenta TV, ZDF

    28. Juni

    • 1.30 Uhr: Kolumbien - Portugal / Magenta TV, ZDF
    • 1.30 Uhr: DR Kongo - Usbekistan / Magenta TV
    • 4 Uhr: Algerien - Österreich / Magenta TV, ZDF
    • 4 Uhr: Jordanien - Argentinien / Magenta TV

    Titelfoto: Bildmontage: Christoph Soeder/dpa,

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