21.06.2026 00:55 Super-Joker Deniz Undav schießt Deutschland bei der WM zum Sieg und in die K.-o.-Runde

WM 2026: Super-Joker Deniz Undav schießt Deutschland bei der WM zum Sieg und in die K.-o.-Runde

Von Tina Hofmann

Toronto (Kanada) - Dieser Mann ist einfach unglaublich! Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Joker-Toren ins Sechzehntelfinale der WM 2026 geschossen. Dank seiner beiden Treffer siegte die DFB-Elf in Toronto mit 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste.

Die deutsche Nationalmannschaft feiert dank Deniz Undav den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel. © Tom Weller/dpa Zunächst hatte der Ivorer Franck Kessié sein Land mit 1:0 (30. Minute) in Führung gebracht. Die erste Hälfte war auch aufgrund zweier (zurecht) nicht gegebener Tore für Deutschland bitter. Zudem musste Nico Schlotterbeck zur Halbzeit verletzt raus, für ihn kam Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung. In der zweiten Hälfte tat sich Deutschland lange Zeit extrem schwer, bis Bundestrainer Julian Nagelsmann dreimal wechselte und nicht nur Deniz Undav, sondern auch Nadiem Amiri und Jamie Leweling brachte. Die Drei sorgten für enorm frischen Wind und der Stuttgarter Undav zeigte wieder seinen unfassbaren Torriecher und netzte zweimal zum Sieg ein. Trotz des Erfolgs hat die DFB-Elf noch viel Verbesserungspotenzial, doch dieser späte Sieg dürfte für die Moral und den Zusammenhalt der Mannschaft unbezahlbar sein. Sollte Ecuador im Spiel gegen Curaçao nicht siegen, steht Deutschland sogar schon als Gruppensieger fest. Fußball-WM 2026 WM 2026 live: Die Partien der Nacht im Liveticker Endstand: Deutschland - Elfenbeinküste 2:1 0:1 Franck Kessié (30. Minute), 1:1 Deniz Undav (68. Minute), 2:1 Deniz Undav (90.+4) Wir berichteten für Euch im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.

0.51 Uhr: Deniz Undav ist "Man of the Match"

Kein Wunder, Doppel-Torschütze Deniz Undav ist "Man of the Match" geworden und hat den Pokal von Deutschland Eishockey-Star Leon Draisaitl bekommen, der ebenfalls im Stadion weilte.

0.49 Uhr: Das sagt Super-Joker Deniz Undav nach dem Spiel

Deniz Undav: "Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Ich glaube wir haben nach dem Gegentor eine Schippe draufgelegt. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit viel Druck aufs Tor gemacht. Es war klar, dass vielleicht irgendwann das Tor fällt. Für mich selber war es klar, wenn ich reinkomme, ich werde den Ball wahrscheinlich bekommen und den muss ich halt direkt nutzen. Dass es direkt mit der ersten Aktion geklappt hat, hat glaube ich das Momentum nochmal gedreht. Dann war es Dauerdruck und natürlich ist die Elfenbeinküste sehr stark in den Umschaltsituationen, da mussten wir ein paar Mal richtig zulangen, haben ein paar Mal vielleicht Glück gehabt, dass sie den Ball nicht richtig getroffen haben und ich glaube am Ende hat das 2:1 perfekt gepasst. Deniz Undav über Nadiem Amiri, mit dem er vor der Einwechslung schon seinen Treffer absprach: "Ich habe ihm das vor dem Spiel schon gesagt. Ich habe schon seit zwei Tagen das Gefühl, dass wir ihn heute brauchen und das hat er direkt gezeigt, als er dann die Flanke gemacht hat und ich das 1:1 mache. Es klappt gerade vieles, ich nehme den Flow und den Lauf mit und versuche das einfach nur zu genießen. Durch die Rückendeckung, die ich von der Mannschaft habe, vom Trainerteam, das macht es mir auch einfach." Deniz Undav über seine Jokerrolle: "Wir haben ein gemeinsames Ziel und wenn das gerade so gut funktioniert... Es liegt am Bundestrainer, er trifft die Entscheidungen, und ich glaube es ist nur wichtig für ihn und auch die Spieler, die von der Bank kommen, und die, die spielen, dass sie sehen, dass jeder, der reinkommt, Akzente setzen kann, das Spiel ändern kann. Das haben wir heute gezeigt, wieder mal, mit meiner Person zum Beispiel, Nadiem, Toni, der reingekommen ist, er hat es überragend gemacht. Jamie hat viel Alarm gemacht und das ist wichtig für uns. Wir brauchen jeden Einzelnen." Deniz Undav über die Wichtigkeit des Erfolgs: "Es gibt uns auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein fürs nächste Spiel. Diese Spiele zu ziehen, ist sehr, sehr wichtig für das Gefühl und ich hoffe, dass wir ein gutes Gefühl haben werden." Deniz Undav, der gern Döner ist, über die kulinarische Belohnung nach dem Spiel: "Nein, leider nicht, ich weiß leider noch nicht, was es zu essen gibt, wahrscheinlich Nudeln, da muss ich jetzt durch."

0.32 Uhr: Das sagt Julian Nagelsmann nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste

Julian Nagelsmann: "Wir sind mit Rückschlägen gut umgegangen, die ersten fünf Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, danach waren wir eigentlich sehr gut drin. Wir haben es gut gemacht, nur der Punch im Sechzehner hat gefehlt. Dann kassieren wir den Rückstand, eigentlich aus einer relativ simplen Aktion, wo wir eigentlich gut aus der Mitte sichern. In der zweiten Halbzeit wurden wir immer besser, dann bin ich schon sehr stolz auf die Spieler, die reingekommen sind. Nicht nur Deniz, der es natürlich super gemacht hat, Nadiem mit der Flanke, auch Jamie hatte eine unfassbar wichtige Situation, wo er verteidigt, wenn er da nicht mitgeht, dann kann's scheppern zum 2:1 für die. Also alle haben das sehr, sehr gut gemacht." Julian Nagelsmann zu Leroy Sané: "Eigentlich gut, er hat wieder viel probiert, wieder viel gemacht, man muss immer so die Spielertypen sehen in Verbindung mit dem Rasen, der ist furztrocken. Es ist schwierig manchmal auf dem Geläuf, wenn es so trocken ist, er hat viel probiert und auch in der Defensive war er in der ersten Halbzeit brutal fleißig, hat alles geschlossen, hat in den ersten zehn Minuten drei Laufduelle nach hinten gewonnen. Wir haben einfach entschieden, Jamie nochmal für mehr Frische reinzubringen, weil das Spiel offener wurde, beide wollten gewinnen." Julian Nagelsmann zu Deniz Undav und seiner Jokerrolle: "Ist doch top für ihn gerade. Viel mehr Decider zu sein bei einer WM gerade als er, kann man ja gar nicht sein."

0.15 Uhr: Deniz Undav ist jetzt der Top-Scorer des Turniers

Mit drei Toren und zwei Assists stellt Deniz Undav gerade sogar einen Lionel Messi in den Schatten. Er ist jetzt aktuell der Top-Scorer der WM 2026.

0.13 Uhr: Das sagt Jonathan Tah nach dem Spiel

Jonathan Tah sagt nach dem Spiel: "Siegermentalität, Teamgeist, genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben, wir wussten, dass wir den Gegner irgendwann müde machen. Deniz muss man heute einfach hervorheben. Wie er heute wieder reingekommen ist, überragend. Er lässt sich nicht so viel von außen ablenken, sondern er fokussiert sich auf die Aufgabe. In der Halbzeit pusht er das Team, wenn er aufs Feld kommt, pusht er das Team. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so große Probleme hatten. Man darf den Gegner nicht kleinreden, das waren Spieler, die auf internationalem Top-Niveau spielen."

0 Uhr: Und dann ist das Spiel vorbei. Deutschland zieht dank der Tore von Deniz Undav ins Sechzehntelfinale der WM ein.

Deniz Undav macht auch das 2:1 für Deutschland

90.+4: NICHT ZU FASSEN! Deniz Undav macht hier auch das 2:1 und veredelt damit seinen Joker-Einsatz nach dem 1:1-Ausgleich. Felix Nmecha passt direkt durch die offene Mitte, Undav nimmt den Ball an, dreht sich halb und netzt ein.

90.+1: Jetzt hat Amiri die Riesenchance, er wird bedient von Undav, steht zentral, bekommt aber nicht genug Druck hinter die Kugel. Noch fünf Minuten hat die DFB-Elf Zeit, hier noch das Siegtor zu schießen.

89. Minute: Ahhh, das darf nicht wahr sein! Nathaniel Brown schießt flach und scharf, doch Fofana kann den Ball noch am Tor vorbeilenken - bitter.

88. Minute: Ganz tief durchatmen! Nach einem bösen Schnitzer von Tah geht der eingewechselte Doué mit viel Tempo aufs deutsche Tor zu, passt auf die linke Seite, wo Goretzka den Schuss auf den Kasten von Manuel Neuer blocken kann.

86. Minute: Undav probiert es einfach mal aus der Distanz, Fofana kann den Ball abfangen.

Leon Goretzka kommt in der Schlussphase für Kai Havertz

85. Minute: Diomande geht raus, und auch die DFB-Elf wechselt. Für Havertz kommt Leon Goretzka.

82. Minute: Die Elfenbeinküste sucht nach Balleroberung immer wieder Diomande, doch aktuell kann die DFB-Elf den Leipziger stoppen, wenn auch etwas ungeniert per Foul durch Florian Wirtz. Für Singo ist das Spiel beendet.

80. Minute: Julian Nagelsmann ist völlig außer sich und steht sogar auf dem Rasen. Zuvor spielte Singo den Ball einfach ins Aus, ließ sich dann verletzt fallen. Die Ivorer sind jetzt kurzzeitig in Unterzahl.

75. Minute: Es geht weiter. Kann die DFB-Elf hier noch den Sieg klarmachen?

72. Minute: Jetzt ist wieder Trinkpause. Hoffentlich bringt die keinen Bruch ins deutsche Spiel, sondern geht es genauso verheißungsvoll weiter.

Deniz Undav macht das 1:1 für Deutschland gegen die Elfenbeinküste

68. Minute: Dieser Typ ist einfach unfassbar! Deutschland macht das 1:1 und wer trifft? Na klar, Deniz Undav vom VfB Stuttgart! Im Zusammenspiel mit dem ebenfalls eingewechselten Amiri, der den Pass von Undav zu ihm zurückgibt, knallt Undav das Leder Volley in die Maschen zum Ausgleich.

Deniz Undav knallt den Ball zum 1:1 ins Tor. © Christian Charisius/dpa

67. Minute: Und auch diese Ecke von Kimmich landet direkt bei Torhüter Fofana, der den Ball wegfaustet und sich jetzt vor Schmerzen am Boden krümmt. Nach kurzer Zeit steht er aber wieder.

66. Minute: Schon die achte Ecke nun für Deutschland, bislang konnte die DFB-Elf daraus kein Kapital schlagen.

65. Minute: Lewling zeigt bis jetzt die besten Impulse der drei Einwechsler, tunnelt seinen Gegenspieler, bei Torhüter Fofana ist aber Endstation.

63. Minute: Bitter! Nach einer Ecke von Kimmich kommt Havertz zum Kopfball, kann das Leder im Sprung aber nicht mehr aufs Tor lenken, so fliegt der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

63. Minute: Die drei Neuen bringen gleich frischen Wind rein, es gibt Ecke für Deutschland.

Dreifachwechsel bei Deutschland: Jamie Leweling, Nadiem Amiri und Deniz Undav sind drin

60. Minute: Da ist der Dreifachwechsel bei Deutschland. Sané, Musiala und Pavlovic müssen raus, dafür kommen Leweling, Undav und Amiri.

59. Minute: Pavlovic versucht jetzt mal den Ball auf die Außen zu bringen, doch Sané kann sich im Dribbling nicht durchsetzen, der Ball kommt dann über Umwege zu Wirtz, der wenigstens eineEcke rausholt. Doch die tritt Kimmich direkt in die Arme von Torhüter Fofana.

57. Minute: Das deutsche Team findet einfach nicht so wirklich zu seinem Spiel. An der Seitenlinie bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Dreifachwechsel vor. Nadiem Amiri, Deniz Undav und Jamie Leweling sollen kommen.

51. Minute: Und die nächste Chance für die Elfenbeinküste. Inao Oulai zieht einfach ab aus der Mitte, der Ball zischt drüber. So wird's ganz schwer für Deutschland.

50. Minute: Im Moment ist der Ball bei den Deutschen recht schnell weg, jetzt kombinieren sich die Ivorer wieder durch, kommen durch den Torschützen zum 1:0, Kessié, wieder zum Abschluss, Neuer hat den Ball.

23.08 Uhr: Die zweite Hälfte läuft.

Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, Antonio Rüdiger kommt

23.07 Uhr: Bitter! Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, für ihn kommt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.

Für Nico Schlotterbeck geht es in der zweiten Hälfte nicht weiter. © Tom Weller/dpa

22.58 Uhr: Tief durchatmen! Die deutsche Nationalmannschaft muss sich gehörig steigern, wenn sie hier noch den Sieg einfahren will. In Sachen Geschwindigkeit und Körperlichkeit ist die Elfenbeinküste überlegen, hinzu kamen zwei nicht gegebene Treffer für die Deutschen und die Sorgen um den am linken Sprunggelenk angeschlagenen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Nach dem Rückstand zeigte sich das Nagelsmann-Team erstmal geschockt, drückte dann kurzzeitig auf den Ausgleich und musste am Ende froh sein, dass es nur 0:1 steht.

22.52 Uhr: Jetzt ist Halbzeit!

45.+7: Jetzt ist Florian Wirtz mal im Sechzehner da, doch der Schuss ist nicht druckvoll genug, kein Problem für Fofana im Tor.

45.+6: Das sieht nicht so gut aus bei den Deutschen. Sie versuchen es spielerisch, doch die Elfenbeinküste setzt immer wieder viel Körper dazwischen, so wie eben, als Pavlovic durch einen leichten Rempler zu Boden geht und sich somit vom Ball trennen lässt.

45.+4: Die Geschwindigkeit der Elfenbeinküste war vor der Partie ein Riesenthema und trotzdem findet die DFB-Elf aktuell kein Mittel gegen die flinken Spieler. Schlotterbeck kann Bonny erst ganz spät stoppen und zur Ecke klären.

45.+3: Schiedsrichter Benitez zieht sich immer mehr den Unmut der Deutschen zu, die jetzt gern einen Kontakt an Musiala gesehen hätten, der an der Strafraumgenze zu Boden geht, doch das war kein Foul.

45.+2: Nmecha probiert es aus der Distanz, doch auch dieser Schuss kommt so schnell wieder zurück, wie er nach vorn geschlagen wurde. Die Deutschen probieren es immer wieder durchs Zentrum der Elfenbeinküste, doch das ist dicht.

45. Minute: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

44. Minute: Sané will sich in den Sechzehner dribbeln, bleibt aber in Defensive des Gegners hängen, der Ball ist schnell wieder weg.

43. Minute: Die Elfenbeinküste hat nach der Trinkpause und dem Führungstreffer das Spiel an sich gerissen. Die Deutschen zeigten sich zunächst geschockt, drückten dann aber auf den Ausgleich.

41. Minute: Aus dem Rückraum zieht Florian Wirtz ab, sein Schuss geht abgefälscht am linken Pfosten vorbei, aus der Ecke kann Deutschland kein Kapital schlagen.

41. Minute: Deutschland bekommt den Freistoß, den zirkelt Kimmich in den Sechzehner, doch dort kann Schlotterbeck den Ball nicht mehr richtig kontrollieren.