Trikot-Fail bei Adidas: Weil ein Buchstabe fehlt, schauen Fans in die Röhre

Herzogenaurach - Mit einer 7:1-Gala gegen Fußball -Zwerg Curaçao hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend einen Traumstart in die Weltmeisterschaft hingelegt. Kai Havertz (27, Arsenal London) traf dabei gleich doppelt. Die perfekte Gelegenheit also, sich ein DFB -Dress mit seinem Namen zuzulegen. Genau das wird für Fans nun jedoch zum Problem.

Ein DFB-Trikot mit dem Namen von Kai Havertz (27, rechts) ist derzeit Mangelware. © Christian Charisius/dpa

Wer aktuell ein Trikot mit einem Flock des 27-jährigen Angreifers bestellen möchte, braucht Geduld. Auf der offiziellen Adidas-Website ist das momentan nämlich nicht möglich.

Der Grund dafür ist aber weder ein Engpass bei den Shirts noch eine unerwartet hohe Nachfrage. Stattdessen fehlt im Lager offenbar "nur" ein einzelner Buchstabe.

Sobald Kunden ihre Größe ausgewählt und dessen Namen angeklickt haben, ploppt mit dem Drücken des Warenkorb-Buttons eine Fehlermeldung auf: "Sorry, wir haben folgende Zeichen gerade nicht mehr auf Lager: V", heißt es auf der Seite.

Der Fail betrifft somit gleich mehrere Nationalspieler: Neben Havertz können derzeit nämlich auch die Namen von VfB-Star Deniz Undav (29) und Bayern-Akteur Pavlović (22) nicht gedruckt werden.