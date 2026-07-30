Mega-Event bald ohne Deutschland? UEFA-Länder stimmen für WM-Boykott!

Nyon (Schweiz) - Das wäre ein gewaltiges Beben in der Fußball-Welt! Die Länder der UEFA haben aus Protest gegen die Investoren-Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino (56) dafür gestimmt, die Weltmeisterschaft zu boykottieren. Das würde unter anderem bedeuten, dass auch Deutschland nicht an der WM teilnimmt.

Die UEFA-Länder sollen einen Boykott als Reaktion auf die Pläne von Gianni Infantino (56) beschlossen haben. © Tony Gutierrez/AP/dpa

Wie die UEFA am Donnerstagabend in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, fiel der Entschluss einstimmig auf einem virtuellen Krisenmeeting der 55 Mitglieder des Europäischen Kontinentalverbands. Zunächst hatte die "Times" berichtet.

Infantino hatte zuvor angekündigt, Anteile der FIFA-Weltmeisterschaft für eine Milliardensumme an private Investoren verkaufen zu wollen.

Solange diese Vorschläge im Raum stehen, werden keine UEFA-Nationalteams mehr an FIFA-Wettbewerben teilnehmen. Ob diese Turniere ohne Länder wie Spanien, Frankreich, England und eben Deutschland überhaupt stattfinden würden, ist mehr als fraglich.

"Die WM darf nicht als Anlageprodukt behandelt werden. Sie ist eine der größten und traditionsreichsten Sportveranstaltungen im Fußball. Spieler, Nationalmannschaften und Fans auf allen Kontinenten haben sie über Generationen hinweg aufgebaut. Kein Teil davon sollte jemals an private Investoren abgetreten werden. Die WM steht nicht zum Verkauf", hieß es in dem Schreiben.

Es handele sich nicht nur um ein "umfassendes Führungsversagen" seitens der FIFA, sondern um eine "bewusste Verletzung der Pflichten" als "Hüterin des Weltfußballs".