02.08.2026 16:32 Rücktritt, Sturz oder Wahlkampf: Wie geht es jetzt mit FIFA-Boss Gianni Infantino weiter?

Nach den gescheiterten Investorenplänen zur WM sägen die Kontinentalverbände am Stuhl von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Von Florian Mentele

Nyon (Schweiz) - Steht der Fußball-Weltverband vor einer Zeitenwende? Mit seinen Investorenplänen für die Weltmeisterschaft hat FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) ein gewaltiges Beben ausgelöst. Zwar ist der Schweizer mittlerweile zurückgerudert, doch die Luft wird für ihn nun ganz dünn. Die UEFA soll bereits an seinem Stuhl sägen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) hat mit seinen Investorenplänen für viel Wirbel gesorgt. Nun könnten sie ihm auf die Füße fallen. © Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa Am 18. März 2027 findet die Präsidentenwahl der Fédération Internationale de Football Association im marokkanischen Rabat statt. Laut übereinstimmenden Medienberichten will der 56-Jährige dann eigentlich erneut antreten und im Zuge seiner dritten Amtszeit das Oberhaupt des Weltverbands bleiben. Der "Telegraph" vermeldet nun allerdings, dass der europäische Kontinentalverband UEFA dem kontroversen Funktionär ein Ultimatum gestellt hat: Entweder er dankt zuvor freiwillig ab oder man werde noch vor der Wahl ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einleiten. Dafür müssten 20 Prozent, also 43 der 211 FIFA-Mitgliedsstaaten, einen außerordentlichen Kongress einberufen und Infantino dann mit einer Mehrheit abwählen. Zumindest die Einberufung wäre für die UEFA kein großes Problem, denn allein 55 Länder gehören ihr an. Fußball-WM 2026 FIFA-Boss Infantino flippt auf Instagram aus: WM-Kritiker verbreiten "Hass und falsche Gerüchte" Die sprachen sich zuletzt auch einstimmig für einen Boykott im Fall eines Festhaltens an den Investorenplänen aus, scheinen bei dem Thema also an einem Strang zu ziehen.

PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi (52) wird als Infantino-Nachfolger gehandelt, hat aber schon abgesagt. © Mickael Pinta/ZUMA Press Wire/dpa

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (58) hat Infantino zuletzt deutlich kritisiert. Ersetzt er ihn als FIFA-Boss? © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Wird Gianni Infantino im März bei der FIFA-Präsidentenwahl abgelöst?