14.06.2026 20:26 Deutschland gegen Curaçao live: Blitz-Start in Hälfte zwei! Musiala veredelt Kimmichs Zucker-Pass

WM 2026: Deutschland gegen Curaçao im TAG24-Liveticker! Jamal Musiala trifft kurz nach Wiederanpfiff zum 4:1.

Von Florian Mentele

Houston (USA) - Heute beginnt die WM 2026 für die deutsche Nationalmannschaft! Im ersten Spiel der Gruppe E (19 Uhr) ist ein Sieg gegen Curaçao eigentlich Pflicht für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Aktueller Spielstand: Deutschland - Curaçao 4:1 Tore: 1:0 Felix Nmecha (6.), 1:1 Livano Comenencia (21.), 2:1 Nico Schlotterbeck (38.), 3:1 Kai Havertz (45.+5), 4:1 Jamal Musiala In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl versorgen wir Euch mit allen Informationen, Toren, Highlights und Nebengeräuschen.

62. Minute: Auf den Rängen wird derweil gemeinsam gefeiert, die La-Ola-Welle schwappt durch das NRG Stadion in Houston.

60. Minute: Curaçao bekommt nun im Gegensatz zum ersten Durchgang kaum noch Entlastungsangriffe auf den Rasen, das DFB-Team steht gerade im Zentrum kompakter.

57. Minute: Kurzer Schreckmoment: Jamal Musiala bleibt nach einem Zweikampf kurz liegen und fasst sich ans Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.

53. Minute: Wirtz schnappt sich eine Flanke von rechts im gegnerischen Strafraum, Bazoer blockt seinen Schuss aber ab.

50. Minute: Jetzt ist es dann doch schon standesgemäß, Deutschland bleibt umgehend am Drücker und hat jetzt viel Spaß am Ball. Und ein hoher Sieg bedeutet auch fast schon den Einzug in die K.o.-Runde, also ist der Anreiz für weitere Treffer gegeben.

Jamal Musiala macht das vierte Tor für Deutschland!

Das DFB-Team freut sich gemeinsam über das vierte Tor. © Federico Gambarini/dpa

47. Minute: TOOOOOOOOOOR für Deutschland, Musiala stellt direkt nach Wiederanpfiff auf 4:1! Kimmich bedient seinen Bayern-Kollegen mit einem wunderbaren Steilpass im genau richtigen Moment, der 23-Jährige schließt nach seinem Tiefenlauf stark in die lange Ecke ab und lässt Keeper Room keine Chance.

Die zweite Hälfte zwischen Deutschland und Curaçao läuft!

46. Minute: Weiter geht's in Houston, zur Pause gibt es keine Wechsel bei Deutschland, aber Antonisse kommt bei Curaçao für den im ersten Abschnitt eigentlich sehr agilen Hansen.

Halbzeit: Eigentlich ging aus deutscher Sicht alles los wie geplant. Die DFB-Elf gab gleich den Ton an, belohnte sich durch den bärenstarken Felix Nmecha früh und drängte anschließend auf das beruhigende zweite Tor. Doch der Underdog spielte nicht mit und traf ziemlich überraschend zum Ausgleich. Der saß und raubte den Adlerträgern etwas Selbstverständnis, am Ende sorgten zwei Standardsituationen noch vor der Pause für einen entspannten Zwei-Tore-Vorsprung. Abschreiben sollte man die Inselnation aber noch nicht, denn die zeigt durchaus gute Ansätze, kreiert Chancen und kommt ab und an gefährlich vor den Kasten von Manuel Neuer. Die Nagelsmann-Truppe darf also nicht nachlassen!

Halbzeit: Direkt danach ist Halbzeit, Deutschland führt zur Pause nach einigen Problemchen mit 3:1.

Kai Havertz erhöht noch vor der Pause für Deutschland!

Puh! Kai Havertz baut die deutsche Führung aus. © Federico Gambarini/dpa

45. Minute +5: TOOOOOOR für Deutschland, Havertz verwandelt sicher links unten zum 3:1!

45. Minute +3: Elfmeter für Deutschland! Brown spielt in die Mitte, wo Nmecha schnell schaltet, den Ball an Bazoer vorbeilegt und dann getroffen wird. Schiri Jayed zeigt sofort auf den Punkt.

45. Minute: Vier Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

45. Minute: Curaçao wirft jedes Körperteil rein und verhindert so bei einer Dreifach-Chance von Deutschland den Einschlag. Die beste Gelegenheit hat wohl Pavlovic mit seinem Schuss aus dem Rückraum, die Lücke findet er aber nicht.

44. Minute: Wieder kommt Schlotterbeck nach einer Ecke ran, dieses Mal von der anderen Seite. Der Kopfball wird jedoch zur nächsten Ecke geblockt.

42. Minute: Der Treffer war Balsam für die deutsche Seele, jetzt wollen die Nagelsmänner nachlegen. Ein Pass von Musiala auf Havertz im Sechzehner ist jedoch ein Stück zu weit.

Nico Schlotterbeck erlöst die deutsche Nationalmannschaft

Nico Schlotterbeck besorgt das 2:1 für Deutschland! © Tom Weller/dpa

38. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, die DFB-Elf führt wieder! Brown schlägt eine Ecke von der rechten Seite mit links in den Strafraum, wo Schlotterbeck sich durchsetzt und die Kugel per Kopf ins Netz bugsiert. Das sah nach einer einstudierten Variante aus.

36. Minute: Wieder etwas Entlastung für Curaçao. Juninho Bacuna setzt sich durch und probiert es aus der Distanz. Deutlich vorbei, aber der Underdog ist hier voll im Spiel.

34. Minute: Das Selbstverständnis ist jetzt aber bei weitem nicht mehr so groß wie noch nach der früheren Führung. Bezeichnend: Kimmich muss Schiri Jayed aus dem Weg schieben und flankt anschließend ins Nichts.

32. Minute: Wieder Deutschland. Sané wird mit einem guten Steckpass in Szene gesetzt, sein Schuss aber erneut abgeblockt. Im zweiten Versuch vertändelt Havertz dann den Ball.

30. Minute: Die DFB-Elf nimmt das Zepter wieder in die Hand und schüttelt den Gegentor-Rost ab. Wirtz setzt sich auf rechts gut durch, nimmt Sané mit, der Pavlovic bedient. Der Bayern-Youngster hält drauf, doch ein Gegenspieler wirft sich rein und klärt zur Ecke.

28. Minute: Deutschland bekommt auf der rechten Seite einen Freistoß, den Kimmich gefährlich in die Mitte bringt. Dort steigt Schlotterbeck am höchsten, köpft aufs Tor - doch Keeper Room ist zur Stelle und pariert.

24. Minute: Deutschland ist sichtlich angeknockt von dem Gegentor, Curaçao legt gleich den nächsten vielversprechenden Angriff nach, doch das Leder rollt ins Toraus. Danach ist Trinkpause.

Curaçao schockt Deutschland mit dem Ausgleich!

Manuel Neuer muss gegen Curaçao hinter sich greifen. © Christian Charisius/dpa

21. Minute: TOR für Curaçao, der Underdog gleicht aus! Hansen wird geschickt, dann kommt Locadia dran und Deutschland die Kugel einfach nicht wirklich kontrolliert aus der Gefahrenzone. Aus dem Rückraum rauscht Comenencia an, schießt - und schreibt Geschichte. Der Abschluss war noch leicht abgefälscht, Neuer daher ohne Chance.

19. Minute: Erster Abschluss für Curaçao! Tah verliert den Ball im Aufbau fahrlässig, dann spielt sich die Advocaat-Elf schnell nach vorn, am Ende jagt Leandro Bacuna die Kugel aber weit drüber.

16. Minute: Da versucht Curaçao einmal, schnell umzuschalten, doch Schlotterbeck passt gut auf und fängt den langen Ball auf Hansen lässig ab.

14. Minute: Wirtz dribbelt sich von der linken Seite in die Mitte und hält drauf, der Schlenzer dreht sich aber am rechten Gestänge vorbei. Deutschland hat aktuell alles im Griff und viel Lust im Offensivspiel.

11. Minute: Die DFB-Elf gibt jetzt ganz laut den Ton an und drängt auf den zweiten Treffer. Nmecha bedient Sané, der im Gedränge den Abschluss sucht. Der leicht abgefälschte Ball geht dann links vorbei, hätte eigentlich Ecke geben müssen, doch Schiri Jayed sieht einen Abstoß.

9. Minute: Nmecha hat offenbar Blut geleckt! Der Borusse nimmt dieses Mal aus rund 18 Metern kurz vor der rechten Strafraumkante Maß, sein Abschluss rauscht ganz knapp über dem linken Torknick ins Aus.

Felix Nmecha sorgt für deutschen Traumstart

Felix Nmecha (M.) jubelt mit den Kollegen über sein frühes Tor. © Tom Weller/dpa

6. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland, Nmecha trifft zum 1:0! Der BVB-Star bringt sich im einfachen Doppelpass mit Wirtz in eine gute Position und zwirbelt das Leder anschließend überragend mit der Innenseite neben dem rechten Pfosten in die Maschen - ein schicker Treffer!

5. Minute: Auf der anderen Seite hält der Underdog hier in der Anfangsphase aber gut und vor allem giftig dagegen. Die Truppe aus dem Inselstaat wirft die von Nagelsmann angesprochene Körperlichkeit von Beginn an in jede Szene.

3. Minute: Erster vielversprechender Angriff der deutschen Mannschaft. Brown und Wirtz kombinieren sich auf der linken Seite in den Sechzehner, wo sich der Frankfurter dann stark durchsetzt, aber im Rückraum keinen Abnehmer findet.

Das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao beginnt!

1. Minute: Das Spiel und damit die Mission WM-Titel läuft, auf geht's!

Vor Anpfiff: Anschließend erklingt erstmals bei einer WM die Hymne von Curaçao,

Vor Anpfiff: Eine Neuerung gibt es bei dieser WM auch bereits da - alle 26 Kaderspieler der DFB-Truppe gehen gemeinsam auf den Platz und singen die Nationalhymne.

Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen in Houston, gleich rollt für die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal bei dieser WM der Ball.

Die deutschen Fans in Houston sind bereit für den WM-Auftakt! © Christian Charisius/dpa

18.30 Uhr: Charlison Benschop wünscht sich ein Tor für Curaçao

Besonderer WM-Moment bei MagentaTV: Charlison Benschop (36), der zehnfache Nationalspieler von Curaçao und langjährige Deutschland-Legionär, sprach vor dem Spiel mit Sportreporterin Kamila Benschop - seiner eigenen Ehefrau. "Alle feiern, alle tanzen, das ist einfach unglaublich", freute sich der frühere Angreifer von Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und Alemannia Aachen über die WM-Teilnahme seines Heimatlandes. Im Team steigt offenbar langsam die Anspannung. "Ich habe gestern mit ihnen gesprochen, da waren alle entspannt, aber jetzt habe ich ein paar Videos gesehen, da sah es nicht mehr ganz so entspannt aus", so der 36-Jährige, der aktuell bei der zweiten Mannschaft von Düsseldorf unter Vertrag steht. Sein Plan zur Überraschung: "Irgendwie über Tahith Chong nach vorn kommen und etwas kreieren." Allerdings rechnet er nicht mit dem Sensations-Coup: "Klarer Sieg für Deutschland, aber ich hoffe, dass Curaçao ein Tor schießt", so seine Prognose und sein Wunsch.

Charlison Benschop (36) spielt seit Jahren in Deutschland. Hier hat er auch seine Ehefrau Kamila kennengelernt. © Roberto Pfeil/dpa

18.10 Uhr: Julian Nagelsmann begründet seine Aufstellung

Am MagentaTV-Mikro sprach der Bundestrainer eine knappe Stunde vor dem Anpfiff des deutschen Auftaktspiels über ... ... seine erste WM-Partie: "Viel Vorfreude. Das Entscheidende ist, welches Gefühl die Mannschaft einem gibt, und das ist sehr positiv. Von daher habe ich ein gutes Gefühl." ... über den Vorzug von Nathaniel Brown als Linksverteidiger: "Brown ist ein Zentrumsspieler, der sich da wohlfühlt. David (Raum) fühlt sich draußen wohler. Aber David hat das gut aufgenommen. Es ist Browns Aufgabe, dass er innen öfter tief läuft, das Spiel auf der Innenspur in die Tiefe zieht." ... über die offensive Dreierkette Wirtz, Musiala, Sané: "Viel Qualität. Wir brauchen die drei Spieler in einer Top-Verfassung für ein gutes Turnier. Das ist auch der Grund, warum Jamal beginnt, da gab es ja auch im Vorfeld Diskussionen, aber er braucht den Rhythmus." ... über den Gegner Curaçao: "Besser als viele sie erwarten. Sehr viele von ihnen haben in der U-Nationalmannschaft in den Niederlanden gespielt. Die haben eine gute Ausbildung, eine gute körperliche Wucht. Es ist David gegen Goliath, aber denen kann im Turnier nur Positives passieren, die sind gefährlich."

Julian Nagelsmann begründete seine Startelf-Entscheidungen vor der Partie bei MagentaTV. © Christian Charisius/dpa

17.45 Uhr: Das ist die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft für den WM-Auftakt!

Julian Nagelsmann zieht keine Überraschungen aus dem Ärmel, die bewährte Elf mit dem angekündigten Torwartwechsel darf heute auch gegen Curaçao ran. Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

Leroy Sané (2.v.l.) darf auch zum WM-Auftakt ran. © Christian Charisius/dpa

17.40 Uhr: Thomas Müller stellt sich hinter Jürgen Klopp

Nach seinem Spruch über Julian Nagelsmann musste Jürgen Klopp einigen Gegenwind einstecken, doch Thomas Müller hat sich im Rahmen der Magenta-Vorberichterstattung nun vor seinen Experten-Kollegen gestellt. "Da kann natürlich immer mal etwas rausrutschen, was dann populistisch Wellen schlagen kann, wenn man es denn populistisch verwenden möchte. Aber wir stehen hinter der Mannschaft und lassen uns nicht verbiegen", sagte der Weltmeister von 2014 an der Seite des früheren BVB-Trainers im Gespräch mit Johannes B. Kerner.