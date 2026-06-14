14.06.2026 18:30 Deutschland gegen Curaçao live: Flügel-Frage geklärt! Diese Startelf schickt Nagelsmann ins Rennen

WM 2026: Deutschland gegen Curaçao im TAG24-Liveticker! Die deutsche Startelf ist da. Leroy Sané beginnt auf dem rechten Flügel.

Von Florian Mentele

Houston (USA) - Heute beginnt die WM 2026 für die deutsche Nationalmannschaft! Im ersten Spiel der Gruppe E (19 Uhr) ist ein Sieg gegen Curaçao eigentlich Pflicht für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Denn die Inselnation feiert nicht nur ihre WM-Premiere, sondern ist mit rund 156.000 Einwohnern auch noch das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Der Star steht beim Neuling an der Seitenlinie: Coach Dick Advocaat (78) trainierte bereits die Niederlande, Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven oder Fenerbahce. In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl versorgen wir Euch mit allen Informationen, Toren, Highlights und Nebengeräuschen.

18.30 Uhr: Charlison Benschop wünscht sich ein Tor für Curaçao

Besonderer WM-Moment bei MagentaTV: Charlison Benschop (36), der zehnfache Nationalspieler von Curaçao und langjährige Deutschland-Legionär, sprach vor dem Spiel mit Sportreporterin Kamila Benschop - seiner eigenen Ehefrau. "Alle feiern, alle tanzen, das ist einfach unglaublich", freute sich der frühere Angreifer von Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und Alemannia Aachen über die WM-Teilnahme seines Heimatlandes. Im Team steigt offenbar langsam die Anspannung. "Ich habe gestern mit ihnen gesprochen, da waren alle entspannt, aber jetzt habe ich ein paar Videos gesehen, da sah es nicht mehr ganz so entspannt aus", so der 36-Jährige, der aktuell bei der zweiten Mannschaft von Düsseldorf unter Vertrag steht. Sein Plan zur Überraschung: "Irgendwie über Tahith Chong nach vorn kommen und etwas kreieren." Allerdings rechnet er nicht mit dem Sensations-Coup: "Klarer Sieg für Deutschland, aber ich hoffe, dass Curaçao ein Tor schießt", so seine Prognose und sein Wunsch.

Charlison Benschop (36) spielt seit Jahren in Deutschland. Hier hat er auch seine Ehefrau Kamila kennengelernt. © Roberto Pfeil/dpa

18.10 Uhr: Julian Nagelsmann begründet seine Aufstellung

Am MagentaTV-Mikro sprach der Bundestrainer eine knappe Stunde vor dem Anpfiff des deutschen Auftaktspiels über ... ... seine erste WM-Partie: "Viel Vorfreude. Das Entscheidende ist, welches Gefühl die Mannschaft einem gibt, und das ist sehr positiv. Von daher habe ich ein gutes Gefühl." ... über den Vorzug von Nathaniel Brown als Linksverteidiger: "Brown ist ein Zentrumsspieler, der sich da wohlfühlt. David (Raum) fühlt sich draußen wohler. Aber David hat das gut aufgenommen. Es ist Browns Aufgabe, dass er innen öfter tief läuft, das Spiel auf der Innenspur in die Tiefe zieht." ... über die offensive Dreierkette Wirtz, Musiala, Sané: "Viel Qualität. Wir brauchen die drei Spieler in einer Top-Verfassung für ein gutes Turnier. Das ist auch der Grund, warum Jamal beginnt, da gab es ja auch im Vorfeld Diskussionen, aber er braucht den Rhythmus." ... über den Gegner Curaçao: "Besser als viele sie erwarten. Sehr viele von ihnen haben in der U-Nationalmannschaft in den Niederlanden gespielt. Die haben eine gute Ausbildung, eine gute körperliche Wucht. Es ist David gegen Goliath, aber denen kann im Turnier nur Positives passieren, die sind gefährlich."

Julian Nagelsmann begründete seine Startelf-Entscheidungen vor der Partie bei MagentaTV. © Christian Charisius/dpa

17.45 Uhr: Das ist die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft für den WM-Auftakt!

Julian Nagelsmann zieht keine Überraschungen aus dem Ärmel, die bewährte Elf mit dem angekündigten Torwartwechsel darf heute auch gegen Curaçao ran. Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

Leroy Sané (2.v.l.) darf auch zum WM-Auftakt ran. © Christian Charisius/dpa

17.40 Uhr: Thomas Müller stellt sich hinter Jürgen Klopp

Nach seinem Spruch über Julian Nagelsmann musste Jürgen Klopp einigen Gegenwind einstecken, doch Thomas Müller hat sich im Rahmen der Magenta-Vorberichterstattung nun vor seinen Experten-Kollegen gestellt. "Da kann natürlich immer mal etwas rausrutschen, was dann populistisch Wellen schlagen kann, wenn man es denn populistisch verwenden möchte. Aber wir stehen hinter der Mannschaft und lassen uns nicht verbiegen", sagte der Weltmeister von 2014 an der Seite des früheren BVB-Trainers im Gespräch mit Johannes B. Kerner.

17.35 Uhr: Nur ein Nationalspieler wurde in Curaçao geboren

Der große niederländische Einfluss auf Curaçao zeigt sich nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch im Kader: Fast alle Spieler wurden in den Niederlanden geboren - nur einer nicht: Tahith Chong (26). Der Flügelspieler wuchs aber trotzdem ebenfalls im deutschen Nachbarland auf und kam bereits mit zehn Jahren in die Jugendabteilung von Feyenoord Rotterdam. Im Alter von nur 16 Jahren viel er dann den Scouts von Manchester United auf, die ihn nach England lotsten. Dort galt er als großes Talent, doch der richtige Durchbruch blieb aus - und gelang auch nicht während seiner Leihe zu Werder Bremen 2020/21. In 15 Partien erzielte er zwar ein Tor und verteilte zwei Assists, im Januar 2021 beendete der SVW das Leihgeschäft aber vorzeitig. Inzwischen spielt er für Sheffield United in der zweitklassigen Championship - und ist der einzige Nationalspieler von Curaçao, der auf der Insel geboren wurde. Zum Vergleich: Alle deutschen Nationalspieler wurden hierzulande geboren - bis auf Waldemar Anton (29), der im usbekischen Almalyk das Licht der Welt erblickte.

Tahith Chong (26) wirbelt für Curaçao auf dem Flügel. © Chandan Khanna / AFP

17.15 Uhr: Curaçao-Coach Dick Advocaat glaubt an die Überraschung

Im deutschen Auftaktgegner steckt ganz viel des größten Fußball-Rivalen: Curaçao ist Teil des Königreichs der Niederlande, fast alle Kicker wurden im System des hassgeliebten Nachbarn ausgebildet. Und mit Dick Advocaat (78) sitzt auch ein Holländer auf der Bank. "Dass es gleich zu Beginn gegen Deutschland geht, ist doch fantastisch. Da wissen wir sofort, wo wir stehen. Wir wollen in die nächste Runde. Eine Überraschung ist immer möglich. Und eine Überraschung kann schon reichen, um weiterzukommen", sagte der Trainer-Routinier im Vorfeld der Partie. "Wir sind nicht chancenlos. Es steckt sehr viel Ehrgeiz in dem Team. Und wenn du den hast, kannst du auch einiges erreichen." Der "kleine General" setzt dabei auf Disziplin und das klassisch-niederländische 4-3-3-System. "Es gibt bei uns klare Regeln, vor allem Pünktlichkeit ist ihm sehr wichtig", ließ der in Kerkrade geborene Abwehrmann und Vize-Kapitän Juriën Gaari (32) durchblicken. Unterstützt wird Advocaat übrigens von seinem Co-Trainer Cor Pot (75), der Anfang des Jahrtausends bei Dynamo Dresden an der Seitenlinie stand.

Gelingt Dick Advocaat (78) heute ausgerechnet gegen Deutschland die größte WM-Überraschung überhaupt? © Kai Moorschlatt/dpa

16.45 Uhr: Das ist der Schiedsrichter beim deutschen WM-Auftakt

Jalal Jayed (39) aus Marokko pfeift heute Abend die Partie zwischen Deutschland und Curaçao. Viel Erfahrung auf allerhöchster Ebene bringt der WM-Neuling dabei nicht mit. Es ist sein erstes Turnier. Lediglich seine vier geleiteten Partien beim Afrika-Cup stellen wohl eine vergleichbare Bühne dar, dazu pfiff er ebenfalls vier Begegnungen bei der U20-WM im vergangenen Jahr sowie acht Duelle in der CAF-Champions-League. Seit 2019 steht der 39-Jährige auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter. Unterstützt wird Jayed von seinen Assistenten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37). Vierter Offizieller ist Abongile Tom (34) aus Südafrika.

Jalal Jayed (39) leitet den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. © SEBASTIEN BOZON / AFP

16.20 Uhr: So bereitet sich Deutschland heute auf den WM-Auftakt vor

Das DFB-Team ist bereits am gestrigen Samstag aus dem WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina nach Houston im Bundesstaat Texas geflogen, rund zweieinhalb Stunden hat die Reise gedauert. Die Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags, weshalb das Spiel hierzulande zur angenehmen Vorabendzeit um 19 Uhr zu sehen ist. Der Tag heute begann um 8.30 Uhr (15.30 Uhr MEZ) im Teamhotel mit dem Frühstück, nach der anschließenden Aktivierung gibt es noch etwas Freizeit, bis 9.55 Uhr die letzte Besprechung ansteht. Danach geht es im Mannschaftsbus zum Stadion. Für Nagelsmann ist die frühe Partie tatsächlich ein positiver Punkt, wie er auf der abschließenden Pressekonferenz erklärte. Das Team habe dadurch einen kurzen Tag und würde nicht wie sonst "zehn Stunden im Hotel rumhängen". Das sei oftmals nicht förderlich für die Spannung.

16 Uhr: Reicht ein Sieg heute schon fürs Weiterkommen?

Ein Auftakterfolg der deutschen Nationalelf ist heute Abend fest eingeplant, viele Fans und Experten erwarten zudem ein deutliches Ergebnis. Das könnte praktisch bereits für den Einzug in die K.o.-Runde reichen. Rechnerisch sicher geht das nach einem Spiel natürlich noch nicht, aber der neue XXL-WM-Modus macht das Szenario zumindest sehr wahrscheinlich. Neben den Gruppenersten und -zweiten ziehen nämlich auch die besten acht der zwölf Gruppendritten ins neue Sechzehntelfinale ein. Nur 16 der 48 teilnehmenden Nationen scheiden aus. Laut dem Fußballdaten-Portal "Football meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit, die Gruppenphase mit drei Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz zu überstehen, bei satten 96 Prozent. Das bestätigt sich bei einem Blick auf die Europameisterschaft. Die wurde schon 2016 aufgestockt und lässt seitdem ebenfalls zwei Drittel der Gruppendritten weiterkommen. Vier Punkte reichten seither immer, drei Zähler und eine ausgeglichene Tordifferenz ebenfalls.

Julian Nagelsmann kann bei einem hohe Sieg gegen Curaçao schon fast für die K.o.-Runde planen. © Tom Weller/dpa

15.40 Uhr: Welche Startelf schickt Julian Nagelsmann zum WM-Auftakt aufs Feld?

In der abschließenden Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao klärte der Bundestrainer bereits zwei offene Fragen. Manuel Neuer (40) ist rechtzeitig fit geworden und wird am Abend im Kasten stehen. Oliver Baumann (36) sitzt also nur auf der Bank. Daneben ließ Nagelsmann durchblicken, dass Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt als Linksverteidiger auflaufen darf, der 22-Jährige hat sich also tatsächlich im Duell mit Leipzigs David Raum (28) um die Position durchgesetzt. Bleibt nur noch der Rechtsaußen als mögliche Rotationsquelle, nach seinem Treffer zuletzt gegen die USA dürfte Leroy Sané (30) seinen Platz in der Anfangsformation aber behalten.

Nathaniel Brown (22, r.) hat sich in die Stammelf von Julian Nagelsmann gespielt. © Federico Gambarini/dpa

15.20 Uhr: Wird die Hitze heute zum Problem?

Saftige 31 Grad Celsius bei satten 78 Prozent Luftfeuchtigkeit werden heute im texanischen Houston erwartet, Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags. Da werden Erinnerungen an die WM 1994 und die Hitzeschlacht in Dallas gegen Südkorea wach. Erwartet die DFB-Elf heute eine ähnliche Herausforderung? Die kurze Antwort: Nein. Denn Klimaanlagen sind inzwischen US-amerikanisches Kulturgut. Das NRG Stadion ist überdacht und wird angenehm runtergekühlt, die Nagelsmänner müssen also nicht pumpen und schwitzen wie Klinsi, Matthäus und Co. einst. "Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie hier im Training", freute sich Deniz Undav (29) bereits im Vorfeld.

Das NRG Stadion des Football-Teams Houston Texans ist überdacht und schützt die Sportler vor der prasselnden Mittagshitze. © Tyler Kaufman/AP/dpa

15 Uhr: Hier wird der deutsche WM-Auftakt heute übertragen

Das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft natürlich im Free-TV, die ARD kümmert sich um den Auftakt. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 18 Uhr mit Esther Sedlaczek (40) und Experte Bastian Schweinsteiger (41), zum Anpfiff übernimmt Kommentator Tom Bartels (60). Neben der Sendung im linearen Fernsehen ist das Spiel auch in der ARD-Mediathek als Livestream sowie auf Joyn zu sehen. Außerdem zeigt MagentaTV die Partie, beim kostenpflichtigen Streaminganbieter laufen alle 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft. Hier geht es bereits 17.30 Uhr los, Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37) führen durch die Show, als Experten sind Mats Hummels (37), Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) am Start. Kommentieren wird anschließend Wolff-Christoph Fuss (49). Infos zu den restlichen Begegnungen des Tages findet Ihr hier in unserem TV-Überblick zur WM 2026.