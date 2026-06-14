14.06.2026 16:45 Deutschland gegen Curaçao live: Wenig Erfahrung! Dieser Schiri ist heute an der Pfeife

WM 2026: Deutschland gegen Curaçao im TAG24-Liveticker! Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko leitet heute das Spiel.

Von Florian Mentele

Houston (USA) - Heute beginnt die WM 2026 für die deutsche Nationalmannschaft! Im ersten Spiel der Gruppe E (19 Uhr) ist ein Sieg gegen Curaçao eigentlich Pflicht für die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Denn die Inselnation feiert nicht nur ihre WM-Premiere, sondern ist mit rund 156.000 Einwohnern auch noch das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Der Star steht beim Neuling an der Seitenlinie: Coach Dick Advocaat (78) trainierte bereits die Niederlande, Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven oder Fenerbahce. In unserem großen TAG24-Liveticker zum ersten WM-Spiel der DFB-Auswahl versorgen wir Euch mit allen Informationen, Toren, Highlights und Nebengeräuschen.

16.45 Uhr: Das ist der Schiedsrichter beim deutschen WM-Auftakt

Jalal Jayed (39) aus Marokko pfeift heute Abend die Partie zwischen Deutschland und Curaçao. Viel Erfahrung auf allerhöchster Ebene bringt der WM-Neuling dabei nicht mit. Es ist sein erstes Turnier. Lediglich seine vier geleiteten Partien beim Afrika-Cup stellen wohl eine vergleichbare Bühne dar, dazu pfiff er ebenfalls vier Begegnungen bei der U20-WM im vergangenen Jahr sowie acht Duelle in der CAF-Champions-League. Seit 2019 steht der 39-Jährige auf der Liste der FIFA-Schiedsrichter. Unterstützt wird Jayed von seinen Assistenten Zakaria Brinsi (43) und Mostafa Akarkad (37). Vierter Offizieller ist Abongile Tom (34) aus Südafrika.

Jalal Jayed (39) leitet den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. © SEBASTIEN BOZON / AFP

16.20 Uhr: So bereitet sich Deutschland heute auf den WM-Auftakt vor

Das DFB-Team ist bereits am gestrigen Samstag aus dem WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina nach Houston im Bundesstaat Texas geflogen, rund zweieinhalb Stunden hat die Reise gedauert. Die Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags, weshalb das Spiel hierzulande zur angenehmen Vorabendzeit um 19 Uhr zu sehen ist. Der Tag heute begann um 8.30 Uhr (15.30 Uhr MEZ) im Teamhotel mit dem Frühstück, nach der anschließenden Aktivierung gibt es noch etwas Freizeit, bis 9.55 Uhr die letzte Besprechung ansteht. Danach geht es im Mannschaftsbus zum Stadion. Für Nagelsmann ist die frühe Partie tatsächlich ein positiver Punkt, wie er auf der abschließenden Pressekonferenz erklärte. Das Team habe dadurch einen kurzen Tag und würde nicht wie sonst "zehn Stunden im Hotel rumhängen". Das sei oftmals nicht förderlich für die Spannung.

16 Uhr: Reicht ein Sieg heute schon fürs Weiterkommen?

Ein Auftakterfolg der deutschen Nationalelf ist heute Abend fest eingeplant, viele Fans und Experten erwarten zudem ein deutliches Ergebnis. Das könnte praktisch bereits für den Einzug in die K.o.-Runde reichen. Rechnerisch sicher geht das nach einem Spiel natürlich noch nicht, aber der neue XXL-WM-Modus macht das Szenario zumindest sehr wahrscheinlich. Neben den Gruppenersten und -zweiten ziehen nämlich auch die besten acht der zwölf Gruppendritten ins neue Sechzehntelfinale ein. Nur 16 der 48 teilnehmenden Nationen scheiden aus. Laut dem Fußballdaten-Portal "Football meets Data" liegt die Wahrscheinlichkeit, die Gruppenphase mit drei Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz zu überstehen, bei satten 96 Prozent. Das bestätigt sich bei einem Blick auf die Europameisterschaft. Die wurde schon 2016 aufgestockt und lässt seitdem ebenfalls zwei Drittel der Gruppendritten weiterkommen. Vier Punkte reichten seither immer, drei Zähler und eine ausgeglichene Tordifferenz ebenfalls.

Julian Nagelsmann kann bei einem hohe Sieg gegen Curaçao schon fast für die K.o.-Runde planen. © Tom Weller/dpa

15.40 Uhr: Welche Startelf schickt Julian Nagelsmann zum WM-Auftakt aufs Feld?

In der abschließenden Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Curaçao klärte der Bundestrainer bereits zwei offene Fragen. Manuel Neuer (40) ist rechtzeitig fit geworden und wird am Abend im Kasten stehen. Oliver Baumann (36) sitzt also nur auf der Bank. Daneben ließ Nagelsmann durchblicken, dass Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt als Linksverteidiger auflaufen darf, der 22-Jährige hat sich also tatsächlich im Duell mit Leipzigs David Raum (28) um die Position durchgesetzt. Bleibt nur noch der Rechtsaußen als mögliche Rotationsquelle, nach seinem Treffer zuletzt gegen die USA dürfte Leroy Sané (30) seinen Platz in der Anfangsformation aber behalten.

Nathaniel Brown (22, r.) hat sich in die Stammelf von Julian Nagelsmann gespielt. © Federico Gambarini/dpa

15.20 Uhr: Wird die Hitze heute zum Problem?

Saftige 31 Grad Celsius bei satten 78 Prozent Luftfeuchtigkeit werden heute im texanischen Houston erwartet, Anstoßzeit vor Ort ist 12 Uhr mittags. Da werden Erinnerungen an die WM 1994 und die Hitzeschlacht in Dallas gegen Südkorea wach. Erwartet die DFB-Elf heute eine ähnliche Herausforderung? Die kurze Antwort: Nein. Denn Klimaanlagen sind inzwischen US-amerikanisches Kulturgut. Das NRG Stadion ist überdacht und wird angenehm runtergekühlt, die Nagelsmänner müssen also nicht pumpen und schwitzen wie Klinsi, Matthäus und Co. einst. "Ich bin froh, dass das Stadion geschlossen ist. Dann ist es nicht so heiß wie hier im Training", freute sich Deniz Undav (29) bereits im Vorfeld.

Das NRG Stadion des Football-Teams Houston Texans ist überdacht und schützt die Sportler vor der prasselnden Mittagshitze. © Tyler Kaufman/AP/dpa

15 Uhr: Hier wird der deutsche WM-Auftakt heute übertragen

Das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft läuft natürlich im Free-TV, die ARD kümmert sich um den Auftakt. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 18 Uhr mit Esther Sedlaczek (40) und Experte Bastian Schweinsteiger (41), zum Anpfiff übernimmt Kommentator Tom Bartels (60). Neben der Sendung im linearen Fernsehen ist das Spiel auch in der ARD-Mediathek als Livestream sowie auf Joyn zu sehen. Außerdem zeigt MagentaTV die Partie, beim kostenpflichtigen Streaminganbieter laufen alle 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft. Hier geht es bereits 17 Uhr los, Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37) führen durch die Show, als Experten sind Mats Hummels (37), Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) am Start. Kommentieren wird anschließend Wolff-Christoph Fuss (49). Infos zu den restlichen Begegnungen des Tages findet Ihr hier in unserem TV-Überblick zur WM 2026.

14.40 Uhr: Spruch von Jürgen Klopp sorgt vor erstem WM-Spiel für Wirbel

"Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch", hatte Jürgen Klopp (58) beim Eröffnungsspiel in seiner neuen Rolle als Magenta-Experte gesagt. Vor allem das letzte Wörtchen kam bei den ehemaligen deutschen Nationalspielern Andreas Möller (58) und Stefan Effenberg (57) überhaupt nicht gut an. "Das geht gar nicht. Das ist ein wenig respektlos. Ein No Go! Jürgen Klopp wäre als Bundestrainer auch nicht so amüsiert", wetterte der 58-Jährige am Sonntag im "Doppelpass". Effenberg legte nach: "So einen Spruch kannst du beim Bierchen an der Bar machen, aber nicht vor einem Millionenpublikum. Das geht gar nicht." "Kloppo" ist für seine lockeren Sprüche bekannt und beliebt, ob der ohnehin viel kritisierte Nagelsmann diesen Seitenhieb unmittelbar vor Turnierstart aber gebraucht hätte, darüber lässt sich sicherlich streiten.

Hat Jürgen Klopp (58, l.) mit seinem Spruch über die Stränge geschlagen? Für Andreas Möller (58) auf jeden Fall. © Fredrik von Erichsen/dpa, Felix Hörhager/dpa

14.20 Uhr: Das ist der deutsche Gegner Curaçao

David gegen Goliath heißt es heute Abend ab 19 Uhr in Houston! Der 82. der Weltrangliste hat sich sensationell in der CONCACAF-Qualifikation durchgesetzt und ist dadurch erstmals bei einer WM dabei. Die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat blieb dabei sogar ungeschlagen bei fünf Siegen und drei Unentschieden, besiegte unter anderem Jamaika und St. Lucia. Allerdings profitierte der Inselstaat auch davon, dass die Schwergewichte des Verbandes mit Mexiko, Kanada und den USA als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert waren. Lehren aus der Vergangenheit kann die DFB-Elf nicht ziehen, denn es ist das allererste Duell gegen den Inselstaat aus der Karibik nördlich von Venezuela. Dafür gibt es einige hierzulande durchaus bekannte Gesichter im Team. Riechedly Bazoer (29) spielte für den VfL Wolfsburg, Joshua Brenet (32) sowie Knipser Jürgen Locadia (32) für die TSG Hoffenheim und Flügelspieler Tahith Chong (26) war in der Saison 2020/21 an Werder Bremen ausgeliehen.

Leroy Sané (30, r.) und Antonio Rüdiger (33) bei einer Fragerunde in Chicago. Beide wollen auch heute Abend lachen. © Christian Charisius/dpa

14 Uhr: Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao im Liveticker