Dieser üble Tritt trübt Messi-Gala bei der WM! Schiri-Experte Ittrich: "Hätte Rot gegeben"

Kansas City (USA) - Alle Welt schwärmt von seiner Drei-Tore-Gala beim Auftaktsieg Argentiniens gegen Algerien (3:0) bei der WM 2026 , doch ein übler Tritt von Weltstar Lionel Messi (38) sorgt für heftige Diskussionen.

Dieser Tritt von Superstar Lionel Messi (38, l.) gegen Aissa Mandi (34, r.) sorgte für heftige Diskussionen während des Auftaktsieges der Argentinier. © IMAGO / Shutterstock

Der Kapitän der Gauchos bewies eindrucksvoll, dass er noch nicht zu alt für den ganz großen Fußball ist, sondern ließ die Fußballfachleute bei seinen drei Treffern staunen.

Allerdings trübte eine unfaire Aktion des Profis von Inter Miami den Gala-Auftritt. In der 31. Minute hatte Lionel Messi Gegenspieler Aissa Mandi (34) ganz böse von hinten in die Wade getreten, ohne eine Möglichkeit, den Ball zu spielen.

Nicht nur nach dem Geschmack der Algerier hätte es für diese Aktion eine Rote Karte geben müssen, die natürlich Folgen während des Turniers für Messi und sein Land gehabt hätte. "Das ist eigentlich regeltechnisch eine Rote Karte. Wenn ich das so auf dem Platz wahrgenommen hätte, hätte ich Rot gegeben", meinte auch Schiedsrichter-Experte Pattrick Ittrich (47) im "Breakfast Club" bei "Magenta TV".

Der Unparteiische, der seine Karriere im Sommer beendet hat, sah mindestens zwei von drei Kriterien für einen Platzverweis erfüllt. "Die Chance, den Ball zu spielen, hat er nullkommanull, weil er von hinten reinrennt. Das Trefferbild sieht ganz übel aus, das ist die offene Sohle in die Achillessehne rein", so Ittrich.