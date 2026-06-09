Fußball-WM 2026: In diesen 16 Stadien wird gespielt

Die XXL- Fußball-WM 2026 wird nicht nur erstmals mit 48 Nationen in 12 Gruppen ausgetragen, sondern auch in drei verschiedenen Ländern.

Das Stadion im Vorort von Dallas, Arlington, verfügt über ein Fassungsvermögen von 94.000 Plätzen und ist damit der größte WM-Tempel. © Tony Gutierrez/AP/dpa

In insgesamt 16 Stadien wird gespielt. Elf davon stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.

Dabei ist die Heimspielstätte des American-Football-Teams der Dallas Cowboys der größte Tempel. Satte 94.000 Plätze stehen im Vorort von Dallas, Arlington, zur Verfügung.

Gespielt werden in Texas fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinale und ein Halbfinale. Zudem hängt dort die weltgrößte HD-Videoleinwand.