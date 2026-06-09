Fußball-WM 2026: In diesen 16 Stadien wird gespielt
Die XXL-Fußball-WM 2026 wird nicht nur erstmals mit 48 Nationen in 12 Gruppen ausgetragen, sondern auch in drei verschiedenen Ländern.
In insgesamt 16 Stadien wird gespielt. Elf davon stehen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada.
Dabei ist die Heimspielstätte des American-Football-Teams der Dallas Cowboys der größte Tempel. Satte 94.000 Plätze stehen im Vorort von Dallas, Arlington, zur Verfügung.
Gespielt werden in Texas fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals, ein Achtelfinale und ein Halbfinale. Zudem hängt dort die weltgrößte HD-Videoleinwand.
Die 16 Stadien der Fußball-WM 2026 im Überblick
Die Fußball-WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. 48 Nationen kämpfen zunächst in zwölf Gruppen ums Weiterkommen in der Vorrunde. 39 Tage nach der Eröffnung steht dann der Weltmeister fest. Titelverteidiger ist Argentinien.
Titelfoto: Bildmontage: Tyler Kaufman/AP/dpa, Tony Gutierrez/AP/dpa