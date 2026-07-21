Mit Traktor und Pflug! Was hier ins Feld gefräst wurde, ist rund 200 Meter groß

Castagnaro (Italien) - Auf solch eine Idee muss man erstmal kommen: Ein Land-Art-Künstler aus Italien hat sich für den neuen Fußball -Weltmeister eine ganz besondere Glückwunsch-Botschaft einfallen lassen.

Dario Gambarin pflügte diesen XXL-WM-Pokal in ein Feld. © Dario Gambarin/dpa

Nach dem Finalsieg Spaniens gegen Argentinien am späten Sonntagabend verwandelte Dario Gambarin einen Acker in eine Leinwand. Statt Pinsel und Farbe setzte der Italiener bei seiner Kunstaktion allerdings auf schweres Gerät.

In der Provinz Verona zauberte er mit Traktor und Pflug einen rund 200 Meter hohen WM-Pokal sowie die Schriftzüge "FIFA" und "ESPAÑA" in ein Erntefeld.

Doch die Aktion beeindruckt nicht allein wegen ihrer Größe, sondern vor allem wegen der außergewöhnlichen Methode dahinter. Wie gewohnt habe Gambarin laut Medienberichten auch bei diesem Projekt auf technische Hilfsmittel verzichtet. Ohne vorherige Planung, Satellitensysteme oder digitale Hilfsmittel soll er das Motiv freihändig ins Feld gefräst und den Traktor dabei allein nach Gefühl gesteuert haben.

Schon zuvor entstanden auf diese Art riesige Acker-Kunstwerke, auf denen er berühmte Persönlichkeiten verewigte.