Fußball-WM steht vor der Tür: Hier ist Public Viewing kostenlos

Hamburg - Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch ist Hamburg wirklich im WM-Fieber? Ein großes, öffentliches Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld wird es zu diesem Turnier nicht geben. Einige andere Bars und Kneipen stellen dennoch die Leinwand auf. Hier kann gemeinsam mitgefiebert werden.

Im WM-Biergarten am Spielbudenplatz werden auch zu dieser Weltmeisterschaft wieder die Spiele übertragen. © Marius Roeer

Das wohl größte Public Viewing veranstaltet das Landhaus Walter im Stadtpark. "54 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die vor 23 Uhr angepfiffen werden, zeigen wir live auf unserer Open-Air-LED-Leinwand", teilt der Gastronomiebetrieb mit.

Start ist allerdings erst am Freitag. Die erste Partie, die im Landhaus Walter auf Leinwand läuft, ist Gastgeberland Kanada gegen Bosnien um 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Eröffnungsspiel am Donnerstag zwischen Mexiko und Südafrika wird noch nicht übertragen.

Wer sich bereits mit dem Eröffnungsspiel in Stimmung bringen will, der kann sich im WM-Biergarten auf dem Spielbudenplatz einen Platz sichern. Mitten auf der Reeperbahn werden ab Donnerstag neben den Partien mit deutscher Beteiligung auch andere ausgewählte Spiele auf mehreren Screens gezeigt.

Wer dort keinen Platz mehr ergattern kann, hat nur wenige Meter weiter die Chance auf einen Fußballabend.

Wer Lust auf Urlaubsfeeling hat, ist am Karo Beach vor der Rindermarkthalle genau richtig. Dort können die Füße beim Anfeuern der deutschen DFB-Elf in den Sand gestreckt werden.

Auch auf dem gegenüberliegenden Lattenplatz, dem Außenbereich des Musikclubs Knust, werden ausgewählte Spiele auf Leinwand gezeigt.