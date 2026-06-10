Fußball-WM steht vor der Tür: Hier ist Public Viewing kostenlos
Hamburg - Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch ist Hamburg wirklich im WM-Fieber? Ein großes, öffentliches Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld wird es zu diesem Turnier nicht geben. Einige andere Bars und Kneipen stellen dennoch die Leinwand auf. Hier kann gemeinsam mitgefiebert werden.
Das wohl größte Public Viewing veranstaltet das Landhaus Walter im Stadtpark. "54 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die vor 23 Uhr angepfiffen werden, zeigen wir live auf unserer Open-Air-LED-Leinwand", teilt der Gastronomiebetrieb mit.
Start ist allerdings erst am Freitag. Die erste Partie, die im Landhaus Walter auf Leinwand läuft, ist Gastgeberland Kanada gegen Bosnien um 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Eröffnungsspiel am Donnerstag zwischen Mexiko und Südafrika wird noch nicht übertragen.
Wer sich bereits mit dem Eröffnungsspiel in Stimmung bringen will, der kann sich im WM-Biergarten auf dem Spielbudenplatz einen Platz sichern. Mitten auf der Reeperbahn werden ab Donnerstag neben den Partien mit deutscher Beteiligung auch andere ausgewählte Spiele auf mehreren Screens gezeigt.
Wer dort keinen Platz mehr ergattern kann, hat nur wenige Meter weiter die Chance auf einen Fußballabend.
Wer Lust auf Urlaubsfeeling hat, ist am Karo Beach vor der Rindermarkthalle genau richtig. Dort können die Füße beim Anfeuern der deutschen DFB-Elf in den Sand gestreckt werden.
Auch auf dem gegenüberliegenden Lattenplatz, dem Außenbereich des Musikclubs Knust, werden ausgewählte Spiele auf Leinwand gezeigt.
Das größte Public Viewing in Hamburg
Für schlechtes Wetter: Hier gibt's überdachtes Public Viewing
Das Eröffnungsspiel und alle deutschen Duelle gibt es außerdem im Überquell am Fischmarkt zu sehen. Auf mehreren Screens kann die Leistung der Nationalmannschaft verfolgt werden.
Wer wettertechnisch auf Nummer sicher gehen will, ist im Docks auf der Reeperbahn genau richtig. In der Halle des Musikclubs werden ausgewählte WM-Partien auf einem XXL-LED-Screen gezeigt.
Auch das NYX Hotel bietet eine überdachte Möglichkeit zum Fußballschauen. Im Barbereich des Hotels werden die drei ersten Deutschland-Spiele auf fünf verschiedenen Screens gezeigt.
In allen Locations ist der Eintritt frei, früh da sein lohnt sich, schreiben die Veranstalter. Vor Ort wird es jeweils ein Essens- und Getränkeangebot geben.
Dass das große Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld in diesem Jahr ausfällt, sei auf mehrere Gründe zurückzuführen, so Veranstalter Uwe Bergmann. Einerseits seien es die wegen der Zeitverschiebung teilweise erst sehr spät startenden Spiele, andererseits gebe es inzwischen "immens hohe Sicherheitskosten und die Technik ist wahnsinnig teuer".
Mit dem Verkauf von Getränken könne man das nicht reinholen, so Bergmann. Zudem wäre das Public Viewing dem Aufbau des Sommer-Doms in die Quere gekommen. Aufgrund der Länge dieser Mega-FIFA-Weltmeisterschaft hätten sich die Events knapp überschnitten.
Titelfoto: Marius Roeer