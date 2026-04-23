Irre! Trump-Gesandter hat einen "Traum": Italien soll statt Iran zur WM 2026

Rom (Italien) - Italien hat einen aus den USA kommenden Vorschlag zurückgewiesen, wonach das Nationalteam des Landes anstelle des Iran an der Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen soll.

Auch ein US-Sondergesandter wird ja wohl mal träumen dürfen: Für Paolo Zampolli (56) wäre es ein "Traum", wenn Italien statt dem Iran zur WM fahren dürfte. © OLIVER BUNIC / AFP

Sportminister Andrea Abodi (66) verwies zur Begründung am Donnerstag darauf, dass sich Italien nicht für das im Sommer unter anderem in den USA stattfindende Turnier qualifiziert habe und ihm eine Teilnahme deshalb nicht zustehe.

"Erstens, es ist nicht möglich. Und zweitens ist es nicht angebracht - man qualifiziert sich auf dem Rasen", sagte Abodi laut Berichten der italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und AGI zu dem US-Vorschlag.

Ein Gesandter von US-Präsident Donald Trump (79) hatte einem Bericht zufolge zuvor den Weltfußballverband Fifa gebeten, den Iran bei der Fußball-WM durch Italien zu ersetzen.

Der US-Sondergesandte Paolo Zampolli (56) sagte der "Financial Times", es wäre ein "Traum", den viermaligen Weltmeister Italien bei dem Turnier zu sehen. Italien hat sich aber nicht qualifiziert, es war im vergangenen Monat in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina gescheitert.