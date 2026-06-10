Nur ein Traum geht in Erfüllung: Witwe von Diogo Jota (†28) schickt rührenden Brief an WM-Star
Schottland/USA - Jahrelang standen Andrew Robertson (32) und Diogo Jota (†28) beim FC Liverpool gemeinsam auf dem Rasen, doch nur für einen geht der WM-Traum ab Donnerstag in Erfüllung. Während der Schotte mit den "Bravehearts" erstmals beim größten Turnier antritt, kann der Portugiese leider nicht mehr dabei sein. Von der Witwe des verstorbenen Kollegen erhielt der Linksverteidiger im Vorfeld der Weltmeisterschaft nun aber einen herzzerreißenden Brief.
"Andy, ich schreibe dir mit einem Herzen voller Sehnsucht, Dankbarkeit und vor allem Stolz", las der Abwehrmann aus der Botschaft von Rute Cardoso (29) im Rahmen der FIFA-Reihe "Letters That Unite" vor.
"Diogo hat oft von dir gesprochen, von der Freundschaft, die ihr aufgebaut habt, von den Kämpfen, die ihr gemeinsam bestritten habt, von den Herausforderungen, dem Lachen und den Gesprächen über Fußball und Träume", zitierte er die Worte der Ehefrau seines früheren Mannschaftskameraden.
Diogo Jota kam vor rund einem Jahr gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†25) bei einem Autounfall in Spanien ums Leben.
Eine WM war dem Offensivmann trotz 49 Partien für die europäische Seleção leider nie vergönnt, das Turnier 2022 in Katar verpasste der "Reds"-Star aufgrund einer Wadenverletzung.
Derweil hat sich Schottland zum ersten Mal seit 1998 für eine WM-Endrunde qualifiziert, Robertson wird das Team als Kapitän aufs Feld führen.
Andy Robertson gehen Worte von Rute Cardoso sehr nahe
"Die Weltmeisterschaft war einer dieser Träume, ein Traum, den ihr beide Seite an Seite mit derselben Leidenschaft gehegt habt, mit der ihr auf den Platz gegangen seid", schrieb Cardoso.
Als sie die bittersüßen Worte des 32-Jährigen nach der geschafften und langersehnten WM-Qualifikation Schottlands im vergangenen November gehört hat, sei ihr klar geworden, dass "Diogo den Platz nie wirklich verlassen hat".
Robertson erklärte damals, er habe seinen Kumpel "den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen", da er und Jota "so viel über diese Weltmeisterschaft gesprochen" hätten.
Die Nachricht seiner Witwe ging ihm daher jetzt auch nahe und werde ihm "noch sehr lange im Gedächtnis bleiben", erklärte er in einem Video. "Natürlich werde ich ihn in meinem Herzen tragen", fügte Robertson an. "Und ja, ich spiele nicht nur für mich, ich spiele für uns beide."
Titelfoto: Bildmontage: Peter Byrne/PA Wire/dpa, Screenshot/Instagram/rutecfcardoso14