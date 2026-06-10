10.06.2026 14:27 Nur ein Traum geht in Erfüllung: Witwe von Diogo Jota (†28) schickt rührenden Brief an WM-Star

Vor der Fußball-WM 2026 hat sich die Witwe des verstorbenen Fußballers Diogo Jota in einem Brief an dessen langjährigen Teamkollegen Andy Robertson gewendet.

Von Florian Mentele

Schottland/USA - Jahrelang standen Andrew Robertson (32) und Diogo Jota (†28) beim FC Liverpool gemeinsam auf dem Rasen, doch nur für einen geht der WM-Traum ab Donnerstag in Erfüllung. Während der Schotte mit den "Bravehearts" erstmals beim größten Turnier antritt, kann der Portugiese leider nicht mehr dabei sein. Von der Witwe des verstorbenen Kollegen erhielt der Linksverteidiger im Vorfeld der Weltmeisterschaft nun aber einen herzzerreißenden Brief.

Rute Cardoso (29) verlor ihren Diogo Jota (†28) vergangenes Jahr bei einem Autounfall. © Screenshot/Instagram/rutecfcardoso14 "Andy, ich schreibe dir mit einem Herzen voller Sehnsucht, Dankbarkeit und vor allem Stolz", las der Abwehrmann aus der Botschaft von Rute Cardoso (29) im Rahmen der FIFA-Reihe "Letters That Unite" vor. "Diogo hat oft von dir gesprochen, von der Freundschaft, die ihr aufgebaut habt, von den Kämpfen, die ihr gemeinsam bestritten habt, von den Herausforderungen, dem Lachen und den Gesprächen über Fußball und Träume", zitierte er die Worte der Ehefrau seines früheren Mannschaftskameraden. Diogo Jota kam vor rund einem Jahr gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†25) bei einem Autounfall in Spanien ums Leben. Fußball-WM 2026 Das denkt Ex-Nationalspieler Häßler über die WM 2026: "Wir haben eine tolle Mannschaft, aber..." Eine WM war dem Offensivmann trotz 49 Partien für die europäische Seleção leider nie vergönnt, das Turnier 2022 in Katar verpasste der "Reds"-Star aufgrund einer Wadenverletzung. Derweil hat sich Schottland zum ersten Mal seit 1998 für eine WM-Endrunde qualifiziert, Robertson wird das Team als Kapitän aufs Feld führen.

Andy Robertson gehen Worte von Rute Cardoso sehr nahe