Kölsches WM-Orakel lag bislang immer richtig: Elefant Tarak tippt DFB-Partie gegen Paraguay

Köln - Er ist 4,5 Tonnen schwer und offenbar ein echter Fußball -Experte: Nachdem er bei den drei bisherigen WM -Partien mit deutscher Beteiligung den richtigen Sieger vorhersagen konnte, hat Elefantenbulle Tarak aus dem Kölner Zoo auch am Montag wieder einen Tipp abgegeben.

Elefantenbulle Tarak (20) hat am Montagmorgen einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay getippt. © Kölner Zoo/Marcel Vogelfänger

Für den Dickhäuter ist klar: Die DFB-Elf von Trainer Julian Nagelsmann (38) wird sich am Abend (22.30 Uhr) klar gegen Paraguay durchsetzen und den Einzug ins Achtelfinale feiern dürfen.

Den entscheidenden Tipp hat Tarak am Montagmorgen im Bullenbereich der Elefantenanlage gemacht.

Der Vierbeiner musste dafür zwischen zwei Fußbällen wählen: einem schwarz-weiß-rot gekennzeichnetem und einem in den Farben Paraguays.

Zunächst schien sich der Elefant allerdings gar nicht entscheiden zu können. Erst, nachdem er eine Ehrenrunde in seinem Gehege gedreht hatte, steuerte er zielstrebig den deutschen Ball an, den er dann auch als erstes berührte. Ob das ein Indiz für einen zähen Spielverlauf sein wird?