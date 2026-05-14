Mega-Überraschung! Steht Manuel Neuer bei der WM doch wieder im Tor?
München/Mexiko City - Es wäre die Sensation zur WM 2026: Kehrt Torhüter-Legende Manuel Neuer (40) in den Kasten der Nationalmannschaft zurück? Eigentlich war der 40-Jährige 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Doch nun könnte sich das Blatt wenden.
Wie Sky-Moderator Florian Plettenberg auf "X" exklusiv berichtet, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Top-Keeper überraschend in den vorläufigen 55-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen.
Der Kader muss vorab bei der FIFA eingereicht werden - und Neuer zählt demnach zu den fünf nominierten Torhütern.
Brisant: Eigentlich hatte Neuer nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Zudem hatte er Spekulationen zu einem möglichen DFB-Comeback zuletzt zurückgewiesen. Doch nun offenbar die Kehrtwende!
Die endgültige Entscheidung soll laut Plettenberg in Kürze fallen.
Fakt ist: Manuel Neuer würde genau die Erfahrung mitbringen, die bei WM Gold wert sein kann. Der Bayern-Star blickt auf 124 Länderspiele zurück, war mehrmals bei Welt- und Europameisterschaften dabei.
Auch beim FC Bayern München beweist der 40-Jährige trotz seines Alters weiterhin sein Können, wie zuletzt insbesondere in der Champions League. Gegen Real Madrid und PSG wuchs der gebürtige Gelsenkirchener mehrfach über sich hinaus.
Manuel Neuer kehrt vielleicht zurück: Wackelt Stammplatz von Oliver Baumann?
Im aktuellen DFB-Team kämpfen derzeit Marc-André ter Stegen (34), Alexander Nübel (29) und Oliver Baumann (35) um den Keeper-Stammplatz. Eine Rückkehr von Neuer könnte die gesamte Hierarchie auf den Kopf stellen.
Als Favorit im Tor galt bislang ganz klar Baumann, dahinter Alexander Nübel. Ter Stegen hatte sich Anfang des Jahres eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen, für ihn scheint der WM-Zug ohnehin abgefahren.
Es bleibt also spannend, ob Neuer tatsächlich in einem Monat im deutschen Tor steht. Die WM startet am 11. Juni. Ausgetragen wird das Mega-Event in den USA, Kanada und Mexiko.
Das erste Spiel der DFB-Elf steigt am 14. Juni. Gegner ist die Fußballnationalmannschaft von Curaçao, ein eigenständiges, autonomes Land in der Karibik.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa