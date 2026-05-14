Mega-Überraschung! Steht Manuel Neuer bei der WM doch wieder im Tor?

München/Mexiko City - Es wäre die Sensation zur WM 2026 : Kehrt Torhüter-Legende Manuel Neuer (40) in den Kasten der Nationalmannschaft zurück? Eigentlich war der 40-Jährige 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Doch nun könnte sich das Blatt wenden.

Es wäre das Mega-Comeback des Jahres! Manuel Neuer (40) könnte bei der WM 2026 im deutschen Tor stehen. © Sven Hoppe/dpa

Wie Sky-Moderator Florian Plettenberg auf "X" exklusiv berichtet, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Top-Keeper überraschend in den vorläufigen 55-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen.



Der Kader muss vorab bei der FIFA eingereicht werden - und Neuer zählt demnach zu den fünf nominierten Torhütern.

Brisant: Eigentlich hatte Neuer nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Zudem hatte er Spekulationen zu einem möglichen DFB-Comeback zuletzt zurückgewiesen. Doch nun offenbar die Kehrtwende!

Die endgültige Entscheidung soll laut Plettenberg in Kürze fallen.



Fakt ist: Manuel Neuer würde genau die Erfahrung mitbringen, die bei WM Gold wert sein kann. Der Bayern-Star blickt auf 124 Länderspiele zurück, war mehrmals bei Welt- und Europameisterschaften dabei.



Auch beim FC Bayern München beweist der 40-Jährige trotz seines Alters weiterhin sein Können, wie zuletzt insbesondere in der Champions League. Gegen Real Madrid und PSG wuchs der gebürtige Gelsenkirchener mehrfach über sich hinaus.