Nächster Regel-Hammer bei WM: Für DIESE Geste gibt es in Zukunft Rot!

USA - Hand vorm Mund? Rot! Was zunächst nach einem Witz klingt, wird allerdings schon bei der WM 2026 zur Realität.

Ein bedeckter Mund kann für Fußballer schon bei der kommenden WM zum Problem werden. (Archivfoto) © INA FASSBENDER / AFP

Wir erinnern uns alle an die Szenen bei der WM 2022, als die deutsche Nationalmannschaft sich vor ihrem Gruppenspiel aus Protest gegen die Austragung in Katar und das Verbot der Regenbogenbinde geschlossen den Mund zuhielt.

Würde in Zukunft also gar kein Spiel mehr stattfinden, weil alle Spieler schon vor Anpfiff vom Platz verwiesen werden? Nicht ganz!

Bei einem Treffen des International Football Association Board (IFAB) am Dienstag beschloss das Gremium nämlich, das Bedecken des Mundes etwa mit dem Trikot oder mit der Hand bei einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler "nach Ermessen des Wettbewerbsorganisators" mit einer Hinausstellung zu bestrafen.

Damit soll diskriminierendes und unangemessenes Verhalten unterbunden werden, die Regel greift schon ab der WM 2026.

Auslöser für diese Entscheidung war ein Vorfall in den Champions-League-Play-offs, als Benfica Lissabons Gianluca Prestianni (20) Real Madrids Vinícius Júnior (25) mutmaßlich rassistisch beleidigte. Dabei zog er sich das Trikot vor den Mund, wohl damit ihm kein Lippenleser etwas nachweisen konnte.