TV-Hammer zur Fußball-WM: Dieser Kultcoach wird Experte beim ZDF

Mainz - Das kommt unerwartet! Zwei Jahre nach seinem Rücktritt beim SC Freiburg kehrt Trainer-Legende Christian Streich (60) ins Rampenlicht zurück. Der Kultcoach wird Experte des ZDF für die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Das teilte der Sender aus Mainz am Dienstag mit.

Christian Streich (60) wird neuer Experte für die Fußball-WM 2026 beim ZDF. © Andreas Gora/dpa

In einem Video verkündete der öffentlich-rechtliche Sender, dass der Badener mit seinem markanten Dialekt das Experten-Duo Christoph Kramer (35) und Per Mertesacker (41) verstärken wird.

Gemeinsam soll das neue Trio auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten. "Was arbeitest Du denn da schon wieder? Du bist doch gar kein Trainer mehr", sagt eine Stimme im Clip. Christian Streich antwortet mit seinen Notizen in der Hand: "Ja, aber ich bin doch dabei, am 11. Juni, im ZDF geht's los mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Zum Glück kann ich wieder was mit Fußball machen", sagt Streich, der am Tag des Eröffnungsspiels seinen 61. Geburtstag feiert.

Nach 13 Jahren war Streich im Sommer 2024 als Trainer beim SC Freiburg zurückgetreten und hatte sich bis jetzt eine Auszeit genommen. Er nahm an einigen Veranstaltungen als Stargast oder Speaker teil, auf der großen Fußballbühne sah man ihn aber nur noch auf der Tribüne des FC.

So wie beim historischen Rückspiel seines Herzensvereins im Halbfinale der Europa League in der vergangenen Woche, in dem das Team von seinem Nachfolger Julian Schuster (41) gegen Braga den Einzug ins Finale klarmachte.