TV-Hammer zur Fußball-WM: Dieser Kultcoach wird Experte beim ZDF
Mainz - Das kommt unerwartet! Zwei Jahre nach seinem Rücktritt beim SC Freiburg kehrt Trainer-Legende Christian Streich (60) ins Rampenlicht zurück. Der Kultcoach wird Experte des ZDF für die Fußball-WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Das teilte der Sender aus Mainz am Dienstag mit.
In einem Video verkündete der öffentlich-rechtliche Sender, dass der Badener mit seinem markanten Dialekt das Experten-Duo Christoph Kramer (35) und Per Mertesacker (41) verstärken wird.
Gemeinsam soll das neue Trio auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft begleiten. "Was arbeitest Du denn da schon wieder? Du bist doch gar kein Trainer mehr", sagt eine Stimme im Clip. Christian Streich antwortet mit seinen Notizen in der Hand: "Ja, aber ich bin doch dabei, am 11. Juni, im ZDF geht's los mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Zum Glück kann ich wieder was mit Fußball machen", sagt Streich, der am Tag des Eröffnungsspiels seinen 61. Geburtstag feiert.
Nach 13 Jahren war Streich im Sommer 2024 als Trainer beim SC Freiburg zurückgetreten und hatte sich bis jetzt eine Auszeit genommen. Er nahm an einigen Veranstaltungen als Stargast oder Speaker teil, auf der großen Fußballbühne sah man ihn aber nur noch auf der Tribüne des FC.
So wie beim historischen Rückspiel seines Herzensvereins im Halbfinale der Europa League in der vergangenen Woche, in dem das Team von seinem Nachfolger Julian Schuster (41) gegen Braga den Einzug ins Finale klarmachte.
Neben Christian Streich sind auch Friederike Kromp und Thorsten Kinhöfer dabei
Christian Streich hatte Tränen in den Augen, als das Wunder geschafft war. Nun blickt er gespannt nach Istanbul, wo sein SC Freiburg im Finale der Europa League am 20. Mai gegen die starken Engländer von Aston Villa um den ersten Titel der Vereinsgeschichte kämpft.
Im Anschluss gilt seine Konzentration dann voll und ganz der Vorbereitung der WM. "Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio", blickt die Trainer-Legende voraus.
Das ZDF wird 30 der 104 WM-Spiele live im Free-TV übertragen, alle Partien sind zusammenfassend im Streamingportal des Senders zu sehen.
Neben dem Trio um Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker werden auch Trainerin Friederike Kromp (41, Werder Bremen) und Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer (57) dem Team des Senders angehören.
Die XXL-WM wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa