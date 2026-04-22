Jetzt steht es fest: WM-Aus für Serge Gnabry!

Bitter: Serge Gnabry (30) fällt bei der WM 2026 aus. © Sven Hoppe/dpa

"Was den Traum mit dem DFB-Team angeht, das ist leider für mich vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus anfeuern", schrieb Gnabry auf Instagram.

Der 30 Jahre alte Fußballprofi hatte in der vergangenen Woche einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten. Eine genaue Ausfallzeit wurde zunächst nicht genannt. Klar war aber schon da, dass die Titeljagd des FC Bayern ohne Gnabry zum Ende der Saison weitergehen wird.

"Eine ganz bittere Nachricht" hatte Nagelsmann da schon mitgeteilt, wohl wissend, dass es für die WM kaum reichen würde. In den letzten Monaten war Gnabry nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft ein Schlüsselspieler.

In den vergangenen acht Länderspielen steuerte Gnabry vier Treffer bei. Für Nagelsmann, dessen Team am 14. Juni gegen WM-Debütant Curaçao in das XXL-Turnier startet, dürfte der Ausfall die komplette Statik seiner Offensive verändern.