Provokation nach WM-Sieg gegen England: Argentinier treten mit politischer Botschaft nach

Atlanta - Die argentinische Nationalelf hat ihren Sieg gegen England im WM-Halbfinale mit einem provokanten Banner bejubelt und damit einen historischen politischen Konflikt neu aufflammen lassen.

"Las Malvinas son Argentinas" steht auf dem Banner, mit dem die argentinischen Spieler ihren Sieg feierten. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

"Die Falklandinseln sind argentinisch", war auf dem weißen Banner zu lesen, mit dem die Spieler um Superstar Lionel Messi (39) vor der Fankurve ausgelassen ihren Einzug ins WM-Finale feierten.

Wenn es abseits des Fußballplatzes etwas gibt, dass die Rivalität zwischen England und Argentinien unterstreicht, dann sind es die Falklandinseln (Malvinen) - eine Inselgruppe im Atlantik, vor der argentinischen Südküste und mit kaum 4000 Einwohnern.

Im Jahr 1982 führten die beiden Nationen einen mehrwöchigen Krieg um die Falklandinseln, die offiziell als Überseegebiet zum Vereinigten Königreich gehören. Rund 900 Menschen kamen damals ums Leben, der Großteil davon auf Seiten der Argentinier.

Streitigkeiten über die Besitzansprüche reichen jedoch bis ins 18. Jahrhundert zurück - und reißen bis heute nicht ab. Auch eine Volksabstimmung im Jahr 2013, bei der die überwältigende Mehrheit der Inselbewohner (99,8 Prozent) für eine Zugehörigkeit zu Großbritannien gestimmt hatte, sorgte nicht für eine Entspannung der politischen Lage.

Aufgrund dieser langjährigen Streitigkeiten wurde das WM-Spiel zwischen England und Argentinien im Vorfeld sogar als Hochrisikospiel eingestuft, wie die argentinische Zeitung "La Nacion" berichtete.