Polizei untersucht Tod von WM-Fußballer (†25): Autopsie soll Klarheit bringen
Kapstadt (Südafrika) - Der tragische Tod des südafrikanischen WM-Fahrers Jayden Adams im Alter von nur 25 Jahren hat die Fußballwelt erschüttert. Noch ist der Grund für das viel zu frühe Ableben des Nationalspielers nicht bekannt, allerdings hat die Polizei inzwischen Ermittlungen aufgenommen und sich zum aktuellen Stand geäußert.
Das bestätigte die Polizei von Kapstadt, wo der Mittelfeldkicker leblos in einer Wohnung gefunden worden war, am Montag gegenüber der "Associated Press".
"Die Zentralpolizei von Kapstadt hat nach dem Fund der Leiche eines 25-jährigen Mannes am Samstag eine Untersuchung eingeleitet. Die Umstände dieses Vorfalls werden derzeit untersucht", hieß es demnach in einem Statement.
Adams war gegen 11 Uhr am Samstag entdeckt worden, die südafrikanische Spieler-Gewerkschaft SAFPU verkündete seinen Tod anschließend in einem Beitrag auf X.
Noch vor wenigen Wochen stand er mit der "Bafana Bafana" bei der WM in Mexiko, den USA und Kanada auf dem Rasen. Er absolvierte alle Vorrundenspiele, erlebte das Aus im Sechzehntelfinale gegen Gastgeber Kanada dann jedoch nur von der Bank aus mit.
Eine Todesursache ist bis dato noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, auch nicht, ob es Anzeichen auf ein Verbrechen gibt. Journalist Nuhu Adams hatte in den sozialen Netzwerken mit dem Verweis auf "Quellen" zunächst von einem Suizid berichtet.
Sein Vater Juanito Adams erklärte dem südafrikanischen Fernsehsender "eNCA" jedoch, dass eine Autopsie weitere Erkenntnisse bringen soll.
Freundin von Jayden Adams verabschiedet sich mit emotionalen Worten auf Instagram
"Wie alle wissen, war es ein viel zu früher Tod. Die Familie hat große Mühe, das alles zu verarbeiten. Es wird nicht leicht sein, weiterzumachen", so Adams Senior. "Die Leute sagen, es werde mit der Zeit leichter, aber das wird es nicht. Man lernt einfach, damit zu leben."
Am Sonntag meldete sich auch seine langjährige Partnerin Aqueelah Chloe Adendorf auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft zu Wort.
"Es gibt keine Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den ich fühle", schrieb die Freundin des Fußballers. "Ruhe in Frieden, mein Liebster. Danke für jede Erinnerung und jeden Moment, den wir geteilt haben. Du warst nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch mein bester Freund."
Adams hinterlässt neben seiner Partnerin auch seine fünfjährige Tochter Allaia-Jayda.
Titelfoto: Tom Weller/dpa