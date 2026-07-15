Polizei untersucht Tod von WM-Fußballer (†25): Autopsie soll Klarheit bringen

Kapstadt (Südafrika) - Der tragische Tod des südafrikanischen WM-Fahrers Jayden Adams im Alter von nur 25 Jahren hat die Fußballwelt erschüttert. Noch ist der Grund für das viel zu frühe Ableben des Nationalspielers nicht bekannt, allerdings hat die Polizei inzwischen Ermittlungen aufgenommen und sich zum aktuellen Stand geäußert.

Jayden Adams ist kurz nach seinem WM-Abenteuer im Alter von nur 25 Jahren gestorben. © Tom Weller/dpa

Das bestätigte die Polizei von Kapstadt, wo der Mittelfeldkicker leblos in einer Wohnung gefunden worden war, am Montag gegenüber der "Associated Press".

"Die Zentralpolizei von Kapstadt hat nach dem Fund der Leiche eines 25-jährigen Mannes am Samstag eine Untersuchung eingeleitet. Die Umstände dieses Vorfalls werden derzeit untersucht", hieß es demnach in einem Statement.

Adams war gegen 11 Uhr am Samstag entdeckt worden, die südafrikanische Spieler-Gewerkschaft SAFPU verkündete seinen Tod anschließend in einem Beitrag auf X.

Noch vor wenigen Wochen stand er mit der "Bafana Bafana" bei der WM in Mexiko, den USA und Kanada auf dem Rasen. Er absolvierte alle Vorrundenspiele, erlebte das Aus im Sechzehntelfinale gegen Gastgeber Kanada dann jedoch nur von der Bank aus mit.

Eine Todesursache ist bis dato noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, auch nicht, ob es Anzeichen auf ein Verbrechen gibt. Journalist Nuhu Adams hatte in den sozialen Netzwerken mit dem Verweis auf "Quellen" zunächst von einem Suizid berichtet.

Sein Vater Juanito Adams erklärte dem südafrikanischen Fernsehsender "eNCA" jedoch, dass eine Autopsie weitere Erkenntnisse bringen soll.