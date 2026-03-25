RTL-Moderatorin schwärmt von Thomas Müller: "So ein Glow-up"

München - Im Sommer wird Thomas Müller (36) während der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37) als Experte für MagentaTV vor der Kamera stehen. Während einem ersten Treffen zur Vorstellung des neuen Sendekonzepts wurde vor allem das Aussehen des Ex-Bayern-Spielers kommentiert.

Thomas Müller (36) begeistert mit Bart. © Felix Hörhager/dpa

Mit dabei war auch Moderatorin Laura Wontorra (37), die gemeinsam mit den Fußball-Stars für die Kameras posierte.

Dabei kam es auch zu kleinen Schwärmereien. Jürgen Klopp bemerkte: "Das ist die beste Veränderung: Müller mit Bart."

Der 58-Jährige spielte damit augenzwinkernd auf den neuen Haarwuchs seines Experten-Kollegen an.

Auch Laura Wontorra klinkte sich direkt ein und lobte Müllers Look: "Oder?! Ist so ein Glow-up!" Offenbar ist die Moderatorin überzeugt, dass der Bayern-Star heute attraktiver wirkt als je zuvor.