RTL-Moderatorin schwärmt von Thomas Müller: "So ein Glow-up"
München - Im Sommer wird Thomas Müller (36) während der Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37) als Experte für MagentaTV vor der Kamera stehen. Während einem ersten Treffen zur Vorstellung des neuen Sendekonzepts wurde vor allem das Aussehen des Ex-Bayern-Spielers kommentiert.
Mit dabei war auch Moderatorin Laura Wontorra (37), die gemeinsam mit den Fußball-Stars für die Kameras posierte.
Dabei kam es auch zu kleinen Schwärmereien. Jürgen Klopp bemerkte: "Das ist die beste Veränderung: Müller mit Bart."
Der 58-Jährige spielte damit augenzwinkernd auf den neuen Haarwuchs seines Experten-Kollegen an.
Auch Laura Wontorra klinkte sich direkt ein und lobte Müllers Look: "Oder?! Ist so ein Glow-up!" Offenbar ist die Moderatorin überzeugt, dass der Bayern-Star heute attraktiver wirkt als je zuvor.
Neuer Look von Thomas Müller kommt auch bei den Fans gut an
Der Fußballer, der seit seinem Aus beim FC Bayern München für die Vancouver Whitecaps aufläuft, nahm die Komplimente sichtlich erfreut auf. Ein Clip von Sport1 zeigte Thomas Müller lächelnd mit einem Strahlen in den Augen.
"Dann kannst du gleich mal ein Glow-up hinlegen", konterte er schmunzelnd in Richtung Jürgen Klopp.
Der Ex-Bayern-Star ist schon seit Monaten stolzer Bartträger, bereits im Oktober zeigte er sich mit seinem neuen Look. Seine Fans feierten Müller dafür.
Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa