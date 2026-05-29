Als Stimme des Turniers: Jetzt verstärkt auch Helene Fischer das WM-Team

Ismaning - MagentaTV holt den nächsten Star für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ins Boot: Der WM-Song des TV-Senders kommt in diesem Jahr von Helene Fischer (41) und heißt "Heute Nacht". Die Schlagersängerin soll damit zur "Stimme der WM" werden, wie MagentaTV mitteilte.

Helene Fischer (41) singt den MagentaTV-Song der WM 2026. © Monika Skolimowska/dpa

Der Song, der am Freitag erscheint, soll sich durch die gesamte Berichterstattung ziehen und in Trailern, Highlight-Clips und bei den Live-Übertragungen gespielt werden.

"Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song 'Heute Nacht' gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird", sagte die Künstlerin: "Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026."

Für Fischer ist es nicht das erste Mal, dass sie beruflich mit Fußball in Berührung kommt: Nach dem WM-Titel 2014 sang sie ihren Hit "Atemlos" gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft auf der Fan-Meile in Berlin.

2017 trat sie zudem in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales auf, wurde damals aber vom Publikum ausgebuht.