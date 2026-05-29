Mehr als 1 Million Follower in 48 Stunden: Unbekannter WM-Fahrer wird plötzlich zum Star!

Neuseeland - Na, schon mal etwas von Tim Payne (32) gehört? Wenn die Antwort "Nein" lautet, dann geht es Euch wohl so wie den meisten Menschen und selbst den meisten Fußballfans. Zumindest bis jetzt, denn in den vergangenen Tagen wurde der neuseeländische WM-Fahrer im Netz plötzlich zum Star.

Tim Payne (32, M.) spielt seit Jahren für das neuseeländische Nationalteam. Im Internet wurde er aber erst jetzt bekannt. © Michael Bradley / AFP

Welcher Spieler ist der unbekannteste Teilnehmer der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada? Diese Frage stellte sich der argentinische Influencer Valen Scarsini, besser bekannt als "El Scarso", diese Woche in einem seiner Videos.

"Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft sind es nur noch wenige Tage, und wir alle freuen uns darauf, unsere Nationalmannschaft anzufeuern. Aber was wäre, wenn es einen Spieler gäbe, der uns alle vereint, einen Fußballer, den wir alle unabhängig von seiner Nationalität unterstützen?", so die Prämisse des Südamerikaners.

Als Kriterium pickte sich Scarsini die Followerzahl in den sozialen Netzwerken heraus - und wurde auf dem Profil des 32-Jährigen fündig. Trotz 50 Länderspielen für die "All Whites" folgten dem Rechtsverteidiger von Wellington Phoenix nur 4715 Menschen.

Also rief er seine Community dazu auf, den Abwehrmann mit Likes, Kommentaren und Klicks auf den Follow-Button zu überhäufen.

Und der Plan ging auf. Es interagierten nicht nur Hunderttausende mit dem Originalbeitrag des Influencers, wenig später wurde Paynes Account von frischgebackenen Fans geflutet. Innerhalb von etwa zwei Tagen explodierte die Followerzahl des Neuseeländers so auf 1,7 Millionen (Stand: 29. Mai, 18 Uhr).