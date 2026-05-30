"Es läuft alles": Nagelsmann gibt Update zu Manuel Neuers WM-Rückkehr

Herzogenaurach - Julian Nagelsmann (38) sieht Manuel Neuer (40) auf einem guten Weg zu einem baldigen Comeback im Nationaltrikot . Ob der Rekordtorwart aber beim letzten WM -Test am 6. Juni in Chicago gegen die USA sein 125. Länderspiel für die Fußball-Nationalmannschaft bestreiten kann, ließ der Bundestrainer weiter offen.

Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Finnland in Herzogenaurach. © Federico Gambarini/dpa

"Heute war er schon schneller unterwegs im Laufen, sieht gut aus, gibt keine Probleme, also voll im Soll, es läuft alles", erzählte Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Testspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland vom Rehaprogramm Neuers.

Nagelsmann hatte den 40 Jahre alten Neuer nach zwei Jahren für ein WM-Comeback zurück in die DFB-Auswahl geholt. Derzeit ist der Bayern-Torwart wegen einer Verhärtung in der linken Wade aber noch nicht einsatzbereit.

Am Freitag waren bei einer Autogrammstunde rund 1000 Fans nach Herzogenaurach gekommen, um eine Unterschrift vom oder ein Foto mit dem Rekordschlussmann zu bekommen.

Nagelsmann will auch weiterhin kein Risiko eingehen. Gegen Finnland wird wieder Oliver Baumann im Tor der DFB-Elf stehen, der durch die Rückholaktion seinen Stammplatz verloren hat. In der kommenden Woche will Nagelsmann in Chicago die Situation neu bewerten.