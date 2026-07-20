Sicherungen brennen komplett durch! Argentinien-Star greift nach Final-Pleite mehrere Spanier an

New Jersey (USA) - Als die Pfeife nach 120 Minuten ertönte und Spanien sich mit einem verdienten 1:0-Sieg gegen Argentinien zum Weltmeister krönte , kochten die Emotionen über - allerdings nicht nur im positiven Sinne. Besonders heftig entlud sich der Frust bei Argentiniens Leandro Paredes (32), der sich als extrem schlechter Verlierer präsentierte und gleich zu mehreren Tätlichkeiten hinreißen ließ.

Leandro Paredes (32, 2.v.r.) brennen nach Abpfiff komplett die Sicherungen durch, hier attackiert er Spaniens Gavi (21). © Yuki Iwamura/AP/dpa

Die spanischen Ersatzspieler waren gerade jubelnd auf den Platz gestürmt, als es zu einer Rudelbildung kam - und diese Formulierung ist noch beschönigend für das, was folgte.

Denn Paredes ging mit Anlauf auf Spaniens Eric García (25) los, schubste ihn zu Boden und schlug ihm, als er aufgestanden war, mit voller Kraft gegen den Hals.

Mehrere Personen aus beiden Lagern versuchten, dazwischenzugehen, darunter auch Gavi (21). Ihn suchte sich Paredes als nächstes Opfer aus, griff den Mittelfeldspieler ebenfalls an, stieß ihn um und zerrte ihn mit voller Wucht an seinem Leibchen herum, als der 21-Jährige wieder aufstehen wollte.

Erst danach konnte der argentinische Rüpel gebändigt werden, der prompt von Schiedsrichter Slavko Vincic (46) die Rote Karte gezeigt bekam.