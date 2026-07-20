20.07.2026 00:38 Torres macht den Götze! Spanien ringt Argentinien in der Verlängerung nieder und ist Weltmeister

Ferran Torres macht den Götze! Spanien ringt Argentinien in der Verlängerung des WM-Finals mit 1:0 nieder und ist Weltmeister.

Von Florian Mentele

East Rutherford (USA) - Spanien setzt sich die WM-Krone auf! In einem intensiven und hochspannenden Final-Drama der Weltmeisterschaft 2026 haben die Iberer ein lange Zeit komplett harmloses, aber aufopferungsvoll kämpfendes Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 (0:0, 0:0) niedergerungen.

Der Mario "Mach ihn, er macht ihn!" Götze hörte am Sonntagabend im MetLife Stadium in East Rutherford auf den Namen Ferran Torres. Wie einst der deutsche Rio-Held schoss der Barça-Stürmer die Furia Roja in der zweiten Hälfte der Verlängerung gegen Messi und Co. zum WM-Titel. Davor biss sich die Mannschaft von Luis de la Fuente an der Albiceleste 106 Minuten die Zähne aus. Die Südamerikaner brachten offensiv zwar kaum was zustande, warfen sich dafür aber beherzt in alles, was sich bewegt hat, und schenkten keinen Zentimeter Rasen her. Oftmals agierte der Titelverteidiger dabei allerdings übermotiviert, was schließlich in der Gelb-Roten Karte für Enzo Fernandez kurz vor Ende der regulären Spielzeit gipfelte. Argentinien ging durch den Bärendienst des Chelsea-Kickers in Unterzahl in die Verlängerung. Das war eine Hypothek, die sich als zu hoch erweisen sollte und Spanien, das am Ende mit 20:2 Torschüssen hochverdient siegte, den zweiten Stern bescherte. WM-Finale 2026: Spanien - Argentinien 1:0 Tor: 1:0 Ferran Torres (106.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot Enzo Fernandez (90.+4) In unserem großen TAG24-Liveticker zum Finale der Fußball-WM 2026 versorgen wir Euch heute mit allen Infos, Highlights, Toren und einem unsterblichen Stück Fußballgeschichte.

20. Juli, 0.35 Uhr: Argentinien holt sich die Silbermedaille ab

Jetzt schreitet ein niedergeschlagener Lionel Messi mit seinen Kollegen zum Podest auf dem Rasen, wo sie die Silbermedaille umgehängt bekommen. Dem Superstar ist die Enttäuschung anzusehen, dann kullern auch ein paar Tränen. Mit 38 Jahren hätte ihm aber wohl kaum jemand noch so ein Turnier mit acht Treffern zugetraut, letztlich sollte es für den zweiten Titel am Stück aber nicht reichen. Trotzdem kann man vor dem Kapitän der Albiceleste nur den Hut ziehen.

20. Juli, 0.33 Uhr: Rodri ist Spieler des Turniers!

Die Siegerehrung läuft: Donald Trump, Gianni Infantino und die anderen Offiziellen überreichen die Medaillen. Die besondere Auszeichnung für den besten Spieler des Turniers geht an Spaniens Taktgeber Rodri.

Spanien bezwingt Argentinien in der Verlängerung und ist Weltmeister!

Abpfiff: Aus! Vorbei! Schluss! Spanien schlägt Argentinien und ist Weltmeister!

120. Minute +4: Argentinien schlägt den Ball lang, findet aber nur Spaniens Keeper Unai Simon

120. Minute +2: Die nächste Chance für Simeone! Dieses Mal kommt der eingewechselte Angreifer nach einer Messi-Ecke von rechts zum Schuss - knapp drüber.

120. Minute +1: Fünf Minuten gibt es noch obendrauf.

120. Minute: Fast der Ausgleich! Messi setzt Simeone nach einem Freistoß gekonnt in Szene, die Hereingabe des Trainersohns kann knapp am Tor vorbei abgelenkt werden.

118. Minute: Merino muss behandelt werden, das Spiel ist unterbrochen.

116. Minute: Nico Williams hat die Chance, alles klarzumachen - und trickst sich dann im gegnerischen Sechzehner selbst aus. Kuriose Szene!

115. Minute: Messi flankt von rechts in hohem Bogen, plötzlich senkt sich der Ball gefährlich, landet letztlich aber nur auf dem Tornetz.

113. Minute: Ferran Torres trifft erneut - allerdings geht dann die Fahne hoch. Sieht knapp aus, aber der VAR greift nicht ein.

112. Minute: Kommt Argentinien in Unterzahl jetzt noch einmal zurück? Die Albiceleste ist bemüht, muss aber natürlich viel hinterherlaufen. Abschreiben darf man sie aber nie, das hat die WM gezeigt.

Ferran Torres bricht den Bann und bringt Spanien im WM-Finale in Führung!

Ferran Torres (l.) trifft! ist es das Tor zum WM-Titel? © Tom Weller/dpa

106. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Spanien, Ferran Torres trifft direkt nach der Pause zum 1:0! Pedro Porro flankt an von rechts an den langen Pfosten, wo Nico Williams per Kopf in den Rückraum zum Barca-Stürmer abgelgt, der eiskalt einnetzt.

106. Minute: Die letzte WM-Viertelstunde ist angebrochen, der Krimi geht in seinen letzten Akt.

Halbzeit: Auch in den ersten 15 Extra-Minuten fällt kein Tor. Das Torschussverhältnis mittlerweile: 18:0 für Spanien.

105. Minute: Drei Minuten Nachschlag.

105. Minute: Die Argentinier versuchen es mit allen Mitteln, Tagliafico legt sich noch im Aus mit Yamal an. Am Ende sieht Trainer Scaloni Gelb für seine Beschwerden.

103. Minute: Fast hätte die Stunde des Mikel Merino wieder geschlagen! Der Deutschland-Schreck setzt einen Kopfball nach Williams-Flanke haarscharf am Kasten von Martinez vorbei.

102. Minute: Der letzte Wechsel bei den Südamerikanern. Innenverteidiger Marcos Senesi kommt für Julian Alvarez. Es ist ein klares Zeichen: Scaloni will jetzt nur noch ins Elfmeterschießen.

101. Minute: Spanien spielt momentan wie im Handball um den argentinischen Strafraum, findet allerdings keine Lücke.

99. Minute: Merino trifft Otamendi in der Entstehung des Treffers unten am Fuß, deswegen bleibt die Entscheidung von Schiri Vincic bestehen. Martinez musste zwischenzeitlich länger behandelt werden. Spanien nutzt die Pause zum wechseln: Zubimendi und Eric Garcia kommen für Laporte und Rodri.

96. Minute: Der Ball liegt im argentinischen Tor, Williams jubelt - aber dann ertönt ein Pfiff. Offenbar gab es davor ein Foul an Otamendi oder Martinez. Das wird sich der VAR anschauen.

93. Minute: Pedri chippt das Leder gefühlvoll in den Strafraum zu Nico Williams, der es aber maximal noch mit den Haaren erwischt. Martinez taucht ab und verhindert das Gegentor erneut.

91. Minute: Die Verlängerung beginnt! Kann Argentinien dem spanischen Druck auch in Unterzahl standhalten?

Das WM-Finale geht in die Verlängerung, Spanien spielt in Überzahl

Abpfiff: In der verbleibenden Zeit kann Spanien den Vorteil nicht mehr nutzen, das WM-Finale geht in die Verlängerung!

90. Minute +8: Lamine Yamal versucht es, der Ball fliegt gut aufs Tor - aber Martinez pariert!

90. Minute +6: Paredes langt ebenfalls noch einmal ordentlich hin, darf aber auf dem Feld bleiben. Dafür gibt's noch eine gute Freistoß-Gelegenheit für die Iberer.

Enzo Fernandez fliegt mit der Ampelkarte vom Platz!

Enzo Fernandez (l.) ist kurz vor der Verlängerung vom Platz geflogen. © Tom Weller/dpa

90. Minute +4: Platzverweis für Enzo Fernandez! Der Argentinier muss kurz vor der Verlängerung unter die Dusche. Und das vollkommen zurecht. Der bereits vorbelastete Chelsea-Star geht rüde in den Zweikampf mit Cubarsi, VAR Bastian Dankert kippt die Entscheidung auch nicht mehr um. Damit erweist er seinem Team natürlich einen Bärendienst.

90. Minute +3: Tatsächlich mal so etwas wie eine Torchance für Argentinien! Simeone hat rechts Platz, seine Mischung aus Schuss und Hereingabe ist aber kein Problem für Unai Simon.

90. Minute +1: Die Argentinier wollen ein Foul an Messi gepfiffen bekommen und beschweren sich lautstark, am Ende knickt Vincic ein. Die Entscheidung ist allerdings auch korrekt.

90. Minute: Vier Minuten werden vorerst nachgespielt.

89. Minute: Die entscheidende Lücke findet der Europameister trotzdem noch nicht - und die Zeit läuft davon. Rodri hält aus der Distanz drauf, aber der Versuch segelt weit drüber.

87. Minute: Kurz vor Schluss sind die argentinischen Zahlen bezeichnend für das Spiel. Der amtierende Weltmeister hat einen xG-Wert von 0,0 bei 0:11 Torschüssen im Vergleich zu Spanien.

83. Minute: Enzo Fernandez sieht Gelb wegen Meckerns - und wirkt frustriert. Die Argentinier bekommen kaum noch Luft zum Atmen.

81. Minute: Wieder Martinez! Der Argentinien-Keeper verhindert auch, dass ein Laporte-Kopfball in seinem Netz einschlägt. Langsam aber sicher wird der Schlussmann von Aston Villa zum Helden. Der mit Abstand beste Akteur seines Teams ist er heute bislang.

80. Minute: Tagliafico blockt eine Porro-Hereingabe zur Ecke. Zehn Minuten bleiben Spanien noch, sonst geht es in die Verlängerung. Natürlich darf auch Argentinien das Spiel entscheiden, aber die Albiceleste wirkt im Moment so, als würden sie den Nachschlag nehmen.

78. Minute: Unmittelbar danach ist der argentinische Schlussmann nach einem Gewaltschuss von Cubarsi erneut gefordert. Die Furia Roja zieht ihre Schlinge um den Gegner immer enger, aber das Leder will nicht rein.

77. Minute: Pedri kommt aus zentraler Position am Strafraum der Südamerikaner zum Schuss - Martinez pariert.

75. Minute: Jetzt ist es soweit - Merino betritt den Rasen, Olmo verlässt ihn dafür. De la Fuente bringt zudem noch Nico Williams für Baena.

73. Minute: Argentinien könnte etwas Entlastung aktuell gut gebrauchen - und setzt nach Ballgewinn immerhin mal zum schnellen Umschalten an. Simeone spielt die Kugel dann allerdings direkt in den Fuß von Cucurella.

70. Minute: Scaloni zieht seine vorerst letzten Trümpfe. Giuliano Simeone und Facundo Medina kommen rein. Romero musste zuvor behandelt werden und geht damit als zweiter verletzter Stamm-Innenverteidiger auch gleich runter, außerdem hat De Paul Feierabend. Auf der Gegenseite macht sich Mikel Merino übrigens bereits intensiv warm.

67. Minute: Kurz darauf werden die Kicker zur zweiten und damit letzten Hydration Break der WM gebeten.

Ferran Torres hat die spanische Führung auf dem Kopf!

66. Minute: Gute Chance! Der eingewechselte Torres kommt nach einer Yamal-Flanke ganz schön frei aus wenigen Metern zum Kopfball, dieses Mal ist Martinez aber mit sicheren Händen zur Stelle.

65. Minute: Bei den folgenden zwei Ecken schwimmt die Hintermannschaft des amtierenden Weltmeisters etwas, am Ende kann die Kugel jedoch aus der Gefahrenzone geklärt werden. Trotzdem kristallisiert sich immer mehr der Eindruck heraus, dass Spanien jetzt mehr für ein Tor investiert.

64. Minute: Unsicherheit bei Emi Martinez! Der argentinische Keeper lässt einen eigentlich ungefährlichen Distanzschuss von Olmo prallen und schenkt so die nächste Ecke her.

62. Minute: Doppelwechsel bei Spanien: Ferran Torres und Pedri werden von de la Fuente ins Rennen geschickt, Fabian Ruiz und Oyarzabal müssen raus.

61. Minute: Den fälligen Freistoß knallt Yamal in die Mauer, dann kann die Albiceleste klären.

60. Minute: Paredes foult Porro direkt an der Strafraumkante, gute Freistoßposition für Spanien. Und etwas Glück für den Argentinier, der schon Gelb gesehen hat, und deutlich vorsichtiger agieren sollte, als er es hier tut.

58. Minute: Der nächste Wechsel bei Argentinien, Scaloni tauscht seinen Rechtsverteidiger aus. Molina kommt, Montiel geht.

56. Minute: Der Europameister erhöht den Druck. Olmo wird auf die Grundlinie geschickt und will von dort in den Rückraum ablegen, Cucurella kommt jedoch nicht ran, weil sein argentinischer Bewacher aufpasst.

55. Minute: Die Iberer spielen mit Tempo nach vorn, Olmo und Oyarzabel wollen sich dann im Sechzehner in Position kombinieren, am Ende grätscht allerdings ein argentinisches Bein dazwischen. Da war deutlich mehr drin!

52. Minute: Paredes fügt sich direkt ein und sieht nach einer Rudelbildung Gelb. Zuvor hatte der Eingewechselte seinen Gegenspieler Rodri am Mittelkreis leicht geschubst, der aber auch theatralisch zu Boden ging. Den Karton gab es dann aber für einen weiteren Schubser gegen einen anderen Spanier, der herangeeilt war.

46. Minute: Offenbar war die lange Unterbrechung zumindest für Alex Baena nicht ganz verkehrt. Der Spanier probiert es gleich aus der Distanz, Emi Martinez ist aber zur Stelle.

46. Minute: Scaloni wechselt zur Halbzeit bereits ein zweites Mal: Der Ex-Stuttgarter Nico Gonzalez hat bereits Feierabend, Leandro Paredes steht dafür nun auf dem Feld.

Die zweite Halbzeit im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien läuft!

46. Minute: Nach einer mit Stars gespickten Halbzeit-Show geht es weiter mit den nominell erst einmal letzten 45 Minuten der Weltmeisterschaft 2026! Rund 19 Minuten haben die Auftritte von Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Ted Lasso aka Jason Sudeikis, Miss Piggy und Co. gedauert, inklusive Vorbereitung und Abbau vergingen ungefähr 27 Minuten. So lang hat eine Pause in einem WM-Finale noch nie gedauert. Wie die Spieler damit umgehen, wird sich jetzt zeigen.

Halbzeit: Es ist wohl das erwartete Endspiel zwischen Spanien und Argentinien. Der Europameister hat spielerisch die bessere Anlage und lässt die Kugel hin und wieder gut laufen. Nur im letzten Drittel fehlt dann die zündende Idee, man könnte aber auch analysieren, dass die Iberer geduldig bleiben und eventuell mal wieder auf einen späten Mikel Merino hoffen. Auf der anderen Seite werfen sich die Argentinier in alles, was sich bewegt, und schenken keinen Millimeter Wiese her. Das hat in den ersten 45 Minuten zum Halten der Null gereicht, viel Entlastung oder gute eigene Angriffe sind beim Titelverteidiger aber ebenfalls Mangelware. Es bleibt somit vor allem eins: hochspannend.

Keine Tore zur Halbzeit im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien

Halbzeit: In der Nachspielzeit passiert nicht mehr viel, das WM-Finale 2026 geht torlos in die Pause.

45. Minute: Vier Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf.

Argentiniens Lisandro Martinez muss verletzt runter!

Für Lisandro Martinez (am Boden) geht es kurz vor der Pause nicht mehr weiter! © Martin Rickett/PA Wire/dpa

44. Minute: Und der Angriff hat auch Folgen für Argentinien, denn Lisandro Martinez setzt sich plötzlich auf den Boden - und muss anschließend tatsächlich verletzt raus. Für ihn kommt positionsgetreu der 38-jährige Routinier Nicolas Otamendi.

43. Minute: Spanien fasst sich jetzt immer mehr ein Herz! Cucurella dreht an der linken Strafraumkante auf und zieht ab, das Spielgerät rauscht aber flach am rechten Pfosten vorbei.

41. Minute: Lisandro Martinez holt sich die erste Gelbe Karte des Finals ab. Der Abwehrmann von Manchester United verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte und unterbindet den Konter durch Oyarzabal dann unfair.

39. Minute: Die bislang beste Gelegenheit des Spiels! Spanien kombiniert nach vorn, Olmo legt dann irgendwie auf Oyarzabal ab. Der Stürmer hält direkt mit Wucht drauf, doch Torwart Martinez taucht ab und hält den Ball sogar sicher.

38. Minute: Olmo schaufelt eine gute Flanke in den argentinischen Strafraum, Romero ist aber vor Oyarzabal zur Stelle - das war ganz wichtig.

35. Minute: Laporte setzt Cucurella in Szene, doch dessen Hereingabe wird erneut geblockt. Dann geht auch noch die Fahne hoch.

32. Minute: Baena schlägt auf der linken Seite mal seinen Gegenspieler und verschafft sich so etwas Platz, seine Flanke schlägt dann aber mitten auf der Brust von Lisandro Martinez ein.

30. Minute: Halbe Stunde rum, noch keine Tore im WM-Finale 2026. Den Spaniern fehlen die zündenden Ideen, während Argentinien sich mit Spielstand und -verlauf sicher anfreunden kann. Denn die Albiceleste lauert auf ihre Chance und schenkt dem Europameister keinen einzigen Zentimeter, was Coach Scaloni nicht stören dürfte.

28. Minute: Ein etwas zu kurzer Rückpass bringt Unai Simon in Bedrängnis gegen einen schnell ranstürmenden Julian Alvarez, am Ende kann der spanische Keeper aber klären.

28. Minute: Der Ball in East Rutherford rollt wieder.