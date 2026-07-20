Von Säule erschlagen! 13-Jähriger stirbt bei spanischer Titel-Party

Ciudad Rodrigo (Spanien) - Tragisches Ende einer Weltmeister-Feier: In der westspanischen Stadt Ciudad Rodrigo ist ein 13-Jähriger bei einer Party für den WM-Sieg der Furia Roja ums Leben gekommen. Er wurde von einem einstürzenden Brunnen erschlagen.

Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten dem 13-Jährigen nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In der Kleinstadt in der Provinz Salamanca waren offenbar mehrere Personen in einen Brunnen gestiegen, wie El País berichtete. Einige von ihnen kletterten auf die Steinsäule in der Mitte des Bauwerks, der Zeitung zufolge gängige Praxis bei Feierlichkeiten in der Stadt.

Dieses Mal ging das Manöver jedoch schief: Die Säule stürzte ein und begrub den Jungen unter sich. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort an seinen Verletzungen.

Neben dem 13-Jährigen wurden bei dem Unglück auch zwei weitere Personen verletzt.

"Was ein Fest zum Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hätte sein sollen, hat sich für die gesamte Gemeinde Ciudad Rodrigo in eine Tragödie verwandelt", teilte die Stadtverwaltung mit.